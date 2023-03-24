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Dünya PKK'lıların öldüğü helikopterin arkasından İsrail çıktı!
Dünya

PKK'lıların öldüğü helikopterin arkasından İsrail çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-03-24 13:48:00 -
PKK'lıların öldüğü helikopterin arkasından İsrail çıktı!

15 Mart’ta Irak’ın kuzeyinde düşen iki PKK helikopterinin arkasından da İsrail çıktı.

15 Mart’ta Irak’ın kuzeyinde düşen iki PKK helikopterinin arkasından ABD’li Siyonist Brett McGurk çıktı.

Suriye’de PKK/PYD’nin hamiliğini yapan McGurk bir süredir gözlerden uzaktı. McGurk’ün ocak ayında Irak’ta görünmesinden sonra ABD, PKK ve Talabani üçgeninde yeni bir terör oyunu kurulmaya başlandı.

15 Mart akşamı Kuzey Irak’ta içinde dokuz PKK’lı teröristin bulunduğu iki helikopter Duhok’un Çemanke kasabasına bağlı Berkiyat köyünde düştü. Terör örgütü PKK, helikopterdeki mensuplarının sözde terörle mücadele birlikleri komutanı Şirvan Kobani ile birlikte öldüğünü kabul etti.

Helikopterler Suriye’nin kuzeyinden Talabani’nin kontrolündeki Süleymaniye’ye gidiyordu. Hava trafiği Barzani’nin bölgesinden geçiyor ancak KDP’ye bilgi verilmiyordu.

İşte o hava trafiği ABD’li Siyonist Brett McGurk'un Türkiye'ye karşı yeni terör kurgusu için sağlanıyormuş.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünkü konuşmasında Türkiye için yeni terör tehdidine dikkat çekmişti.

El-Aziz-Yeni Şafak

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