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Gündem PKK'lı teröristlerin sığınağı imha edildi
Gündem

PKK'lı teröristlerin sığınağı imha edildi

Tunceli’nin Hozat ilçesi kırsalında teröristlerin kullanıldığı tespit edilen 2 sığınak imha edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 17:33:00 -
PKK'lı teröristlerin sığınağı imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon düzenledi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak tespit etti.

Sığınaklarda 6 pil bloku, jeneratör, akü, 3 büyük tüp, 9 küçük tüp, 60 litre benzin ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, sığınakları kullanılamaz hale getirdi.

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