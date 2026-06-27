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Dünya Mısırlı alim Prof. Dr. Muhammed es-Sağir'in Türkiye ve Erdoğan sözleri dünyada yankılandı
Dünya

Mısırlı alim Prof. Dr. Muhammed es-Sağir'in Türkiye ve Erdoğan sözleri dünyada yankılandı

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"Türkiye'yi her gün taciz ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ediyorlar, Türkiye'ye saldırıyorlar, hem eski hem de modern tarihi üzerinden hücum ediyorlar." diyen Mısırlı alim Prof. Dr. Muhammed es-Sağir "Neden? Çünkü Türkiye'de hala 'Hamas terörist değildir, Hamas bir direniş hareketidir ve Filistin Filistinlilerindir' diyen bir ses var." ifadelerini kullandı.

Mısırlı alim Prof. Dr. Muhammed es-Sağir, cuma hutbesinde küresel siyonizm, Filistin davası ve Türkiye'nin dik duruşuna ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Silah bırakmanın teslimiyet anlamına geldiğinin altını çizen es-Sağir "Silahından vazgeçen, kadınlarının onurundan vazgeçer, ruhundan vazgeçer ve boynunu düşmanının ellerine bırakarak kendini katledilmeye teslim eder." dedi.

Direnişçilerin savaşarak şehit olmasının çok daha hayırlı olduğunu belirterek, "Hamas'ın silahlarını teslim etmesini talep eden herkes haindir veya en hafif tabirle alçak bir korkaktır." ifadelerini kullandı.

 

"TÜRKİYE'YE HER GÜN SALDIRIYORLAR"

Siyonistlerin ve onlara ait medyanın faaliyetlerine dikkat çeken es-Sağir, "Siyonistlerin ve medyasının ne yaptığını görüyoruz. Türkiye'yi her gün taciz ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ediyorlar, Türkiye'ye saldırıyorlar, hem eski hem de modern tarihi üzerinden hücum ediyorlar." diye konuştu.

Bu saldırıların tesadüf olmadığını vurgulayan es-Sağir, şunları kaydetti: "Neden? Çünkü Türkiye'de hala 'Hamas terörist değildir, Hamas bir direniş hareketidir ve Filistin Filistinlilerindir' diyen bir ses var."

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Yorumlar

Mehmet

Mısırlı alim Prof. Dr. Muhammed es-Sağir'in sözleri çok önemli ve haklı. Bugün İslam dünyasının ve özellikle de Filistin halkının yaşadığı zulmü görmezden gelemeyiz. Hamas'ın direnişi, düşmanlarına karşı mücadele etmek için kullandıkları tek silah. Allah rızası için savunma yapması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti, bu konuda dik duruşunu koruyor ve bizler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde İslam dünyasının birliği için çalışıyoruz. Siyonistlerin Türkiye'ye yönelik saldırıları her geçen gün artıyor. Ancak Türk milletinin direnişi asla kırılmaz.
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