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Gündem PKK'lı teröristler Şırnak'ta sivillere saldırdı
Gündem

PKK'lı teröristler Şırnak'ta sivillere saldırdı

Yeniakit Publisher
2024-08-12 16:50:00 -
PKK'lı teröristler Şırnak'ta sivillere saldırdı

Eli kanlı terör örgütü PKK, Şırnak'ın Silopi ilçesinde sivillerin araçlarına roketatarlarla saldırdı.

PKK'lı teröristler Şırnak'ta Silopi Çalışkan köyü yakınlarında sivillerin araçlarına roketatarlarla saldırdı.

Alçak saldırıda yararlanan siviller hastaneye sevk edilirken bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ise geçtiğimiz günlerde Gelhat Koçer kod adlı terörist Abdullah Arslan'ın taziyesine katılmış, Türkiye'nin terörle mücadelesini "Dünyada hiçbir devlet Türk devleti kadar ahlaksızca, hukuksuzca saldırmıyor" sözleriyle hedef almıştı.

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Yorumlar

Hako

Bu saldırıya uğrayanlar Kürt degilmi? Hani pkk Kürt davası güdüyordu? ?????

Egeli

Kökünü kazıyın yardakcılarınında
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