PKK’lı teröristler hayvan şifresiyle haberleşmiş! Koyunlar hazır mı?

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Ağustos 2015'te 25 Aralık Polis Merkezine düzenlenen terör saldırısına ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanık hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



5 yıldan müebbet hapse kadar farklı cezalar istenilen iddianamede, örgüt hakkında bilgiler paylaşıldı.



Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 1 yıl önce öldürülen örgütün sözde özel kuvvetler sorumlusu "Amara" kod adlı M.A'nın üzerinden çıkan dokümanlarda polis merkezine yönelik saldırıya ilişkin kroki bilgileri, fotoğraf ve videoların tespit edildiği bildirilen iddianamede, belgelerde yine sanıkların isim, telefon numarası, ikamet krokileri ve kendilerine söylenecek parolalara dair bilgilerin de deşifre edildiği aktarıldı.

Teröristleri ve silahları aile süsü vererek taşıdılar

Tutuklu sanık ‘Mamoste’ kod adlı Salih D'nin, polis merkezine saldırının planlayıcısı olan ve kırmızı kategoride aranırken öldürülen terörist ‘Erhan Garzan Porsipi’ kod adlı İshak Özçaktu'nun iş birlikçisi olduğu ifade edilen iddianamede, sanığın eylem yapacak teröristler ile mühimmatların taşınmasını sağladığı ve aile süsü vererek dikkat çekmemek için de sanık Rabia Ö'yü yanına alarak yolculuk yaptığı belirtildi.



Polis merkezine saldırıyı gerçekleştiren 2 zanlıdan Osman G'nin operasyonlarda etkisiz hale getirilirken Hatice Ç. ise Antalya'daki bir otoparka düzenlenen bombalı eyleme ilişkin müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

İtirafçı terörist: Buradaki koyun ben oluyorum

İddianamede, itiraflarına yer verilen ‘Rojhat’ kod isimli B.Y, örgüt mensupları ve iş birlikçilerinin deşifre olmamak için şifreli görüştüğünü, bu şifrelerin genellikle hayvan isimleri olduğunu söyledi. B.Y, şu bilgileri verdi: "Şifreli olarak 'hayvan hazır, gelip bakar mısın/götürür müsün' gibi benzeri konuşmalar yapılır. Burada hayvan olarak kastettiği örgüt mensubu yani ben oluyorum. Adli takip ve dinlemeye takılmamak için şifreli ve kapalı konuşma yaparlar ayrıca polislerin dinlemesi halinde 'ben köylüyüm hayvanlar ile alakalı konuşmuşum' şeklinde ifade verebilmek ve hakim savcıları kandırmaya çalışırlar. En yaygın olarak kullanılan şifreli konuşma 'koyun', 'inek'tir. Bu konuşmanın amacı örgüt mensuplarının görüşmeye geleceği veya teslim edilecek not/pusulanın olduğu anlamına gelmektedir. V.A, örgüt mensuplarının ihtiyacı için arar bunun dışında aramaz."



Dosyadaki Salih D'nin de benzer konuşma yaptığını, görüştüğü kişiye, "Koyunlar hazır mı? Ben geliyorum, yoldayım” dediği aktarılan iddianamede, "Söz konusu ifadenin B.Y'nin ifadesinde de belirttiği üzere hayvanlarla alakalı örgütsel şifreli görüşme olduğu, şüpheli Salih D'nin irtibatlı olduğu terör örgütü mensubu V.S. ile şifreli konuştuğu ve bu şekilde örgüte eleman temin ettikleri belirlenmiştir” değerlendirmesi yer aldı.

Saldırı polisin karşılık vermesiyle önlenmişti

Ocaklar Mahallesi'ndeki 25 AralıkPolis Merkezine 26 Ağustos 2015'te silahlı saldırı düzenlenmiş, teröristler polis ekiplerinin karşılık vermesiyle geldikleri aracı yakıp kaçmıştı. Saldırıda, polis ekiplerinin dikkati sayesinde ölen ya da yaralanan olmazken bölgede bir lav silahı ile kalaşnikof piyade tüfeği bulunmuştu.