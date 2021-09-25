PKK’lı terörist orman yangınını itiraf etti! Orman yakmak için YPG/PKK’dan para aldım

Adana’da, terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Suriyeli M.Ş.S hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, sanığın HTS kayıtları incelemesinde, terör örgütü DEAŞ ve FETÖ yöneticiliği suçundan adli işlem yapılan 2 kişiyle irtibatının bulunduğu bilgisi de yer aldı. Ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili olarak yapılan araştırmalar kapsamında elde edilen bilgilere yer verilen iddianamede, YPG/PKK’nın Türkiye içinde eylem, saldırı-sabotaj yapılması amacıyla kaçak veya mülteci olarak gelen kişilerle irtibat kurularak eylem ve saldırılarda kullanılmalarının planlandığı belirtildi.

“YPG/PKK’dan orman yakılması talimatını aldığını itiraf etti”

İddianamede, hakkındaki YPG/PKK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık M.Ş.S’nin itiraflarına yer verildi. Yaklaşık bir yıl önce Suriye’den kaçak yollarla Türkiye’ye geldiğini bildiren M.Ş.S, şunları anlattı: “Suriye’de eşimin akrabası olan YPG/PKK üyesi Ezuz Halil El Turgi’yi arkadaşımın telefonundan görüntülü aradım. Bana ‘Bol paralı bir iş var yapar mısın?’ dedi. Ne yapacağımı sorduğumda, ‘YPG adına çalışıyorum, bizde para çok, Adana’da orman yak, araç yak, tır yak, tarla yak, önüne ne geliyorsa yak, yaktığın ateşin büyüklüğü kazanacağın paranın büyüklüğünü belirleyecek. Yakacağın ormanın, aracın yanına gittiğinde eline bir kağıt al, kağıt üzerine tarih, saat ve yeri yaz. Benzin dökerek yangın çıkar videolu bir şekilde kamera kaydı yap, bu kaydı bana at, yapmış olduğun eyleme göre sana bin veya 2 bin dolar havale yaparım. Hiç kimseden korkma seni yakalayamazlar, bir şey yapamazlar, söylediklerimi yapmazsan beni aldattığını düşünürüm’ dedi. Ben de orman ve tarla yakma teklifini kabul ettim.”



YPG/PKK’lı terörist Ezuz Halil El Turgi ile görüntülü görüşmeler gerçekleştirdiğine dikkati çeken M.S.Ş, “Bana Adana’da orman, tarla ve araç yakma yönünde talimatı verildiğinde Ezuz Halil El Turgi’ye Türkiye’de başka kimseye talimat verip vermediğini sordum, o da bana ‘Ankara ve Konya illerinde de orman ve araç yakmak için bizden kişiler var’ dedi, onların kim olduklarını sorduğumda ‘Sen onu düşünme biz biliyoruz.’ Sonrasında ben Adana’da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurularak yakalandım” ifadelerini kullandı.



Tutuklu sanık M.Ş.S, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak.