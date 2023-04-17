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Medya PKK'lı terörist elebaşlarından neredeyse her hafta biri çıkıp bunu yapıyor! Bu nasıl iş yahu
Medya

PKK'lı terörist elebaşlarından neredeyse her hafta biri çıkıp bunu yapıyor! Bu nasıl iş yahu

Yeniakit Publisher
2023-04-17 13:44:00 -
PKK'lı terörist elebaşlarından neredeyse her hafta biri çıkıp bunu yapıyor! Bu nasıl iş yahu

PKK'lı terörist elebaşlarından neredeyse her hafta birinin çıkıp 7'li masaya destek mesajı verdiğini belirten Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, söz konusu mesajları artık takip edemez hale geldiklerini ifade etti.

PKK'lı terörist elebaşlarından neredeyse her hafta birinin çıkıp 7'li masaya destek mesajı verdiğini belirten Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, söz konusu mesajları artık takip edemez hale geldiklerini ifade etti. 

Genç, yazısında şunları kaydetti:

"Mübalağa olmasın, PKK'lı terörist elebaşlarından neredeyse her hafta biri çıkıyor, 7'li masaya destek mesajı veriyor. Artık takip edemez hale geldik...

Sadece destek, moral motivasyon olsa neyse. 7'li masanın iç işlerine de karışıyorlar!.. Mesela biri çıkıyor, "ortak liste hazırlayın, daha iyi olur" diyor. (PKK elebaşlarından Mustafa Karasu)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Masa 'ortak liste' kararı veriyor...

Noter masası çalışıyor yani!..

Gerçi Bye Kemal aynı zamanda Kandil'in de adayı. Dolayısıyla PKK'nın hakkıdır, masaya dair tercih ve taleplerini iletmesi gayet doğal!

Daha nasıl anlatılır, nasıl sorulur bilemiyorum.

7'li masayı, 'ABD', 'AB', 'HDP/PKK' ve 'FETÖ' açık açık destekliyor. Bu konuda hiç kimsenin itirazı yok. Olamaz da. Zira gizli saklı bir ilişki yok... Her şey net ve milletin gözünün önünde cereyan ediyor.

Soru basit.

Neden?..

'ABD', 'AB', 'HDP/PKK' ve 'FETÖ' ile '7'li Masa'nın ortak çıkarları nelerdir?..

Hâlâ cevap veren yok. Ama ben sormaya devam edeceğim.

HDP/PKK ve FETÖ neden '7'li Masa'yı destekliyor?

Neden?.."

 

 

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