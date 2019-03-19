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PKK/KCK’dan sokak çağrısı

Terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması KCK, kayyımların atanmasıyla terör örgütüne aktarılan hizmetlerin kesilmesinden duyduğu rahatsızlığı, “HDP’ye oy verin” çağrılarıyla dile getiriyor.

19 Mart 2019 Salı 12:37
PKK/KCK’dan sokak çağrısı

Bir önceki yerel seçimlerde belediye başkanı çıkardığı birçok ilde oy kaybeden terör örgütünün siyasi uzantısı HDP’nin terör örgütü tarafından nasıl desteklendiği, yapılan açıklamalarla ortaya çıkıyor. Terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması KCK, kayyımların atanmasıyla terör örgütüne aktarılan hizmetlerin kesilmesinden duyduğu rahatsızlığı, “HDP’ye oy verin” çağrılarıyla dile getiriyor. Terör örgütü PKK’nın ajansları aracılığıyla önce yerel seçimler öncesinde Kandil’in açıklamasını aktardı, dün de şehir yapılanması KCK’nın açıklamasını yayınladı. Örgüt, “HEP’ten DEP’e, DTP’den HDP’ye kadar demokratik siyasi iradelerini geliştirip örgütleyerek öz yönetimlerini yaratmaya yönelmişlerdir. AKP-MHP faşizmi Kürt şehirlerini yakıp yıkarak, milletvekili ve belediye başkanlarını zindanlara atarak, yerel yönetimlere kayyımlar atayarak Kürt halkının iradesine saldırmıştır. 2019 Newrozunda sokaklar, meydanlar 31 Mart seçimlerinde Kürt demokratik siyasi iradesinin zaferini ortaya koyacak düzeyde doldurulmalıdır. Newrozların, serhıldanların yarattığı Kürt demokratik iradesinin yok sayılmayacağı, kırılamayacağı dost düşman herkese gösterilmelidir” diyerek yandaşlarını sokaklara meydanlara dökmeye çalışıyor.

Operasyon canlarını yakmış

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK)Fırat Kalkanı ve Zeytin dalı harekatlarıyla terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PKK/YPG’yi temizlemesinden büyük rahatsızlık duyan Kandil ve şehir yapılanması KCK, “Kürtlerin nerede kazanımı varsa oraya saldırıp ortadan kaldırmakla tehdit etmektedir. İşgal ettiği Afrin’i Kürtsüzleştirmektedir” ifadeleriyle sınır ötesi operasyonların terör örgütü PKK’ya nasıl büyük ve başarılı bir darbe vurduğunu gösteriyor. Daha önceki seçimlerde silahların gölgesinde ev ev dolaşarak halkı tehdit ederek sindirmeye çalışan terör örgütü PKK, bu seçimlerde yayın organlarını kullanarak seçimlere müdahale etmeye çalışıyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:37
  1. yerel seçimler
  2. HDP
  3. Terör örgütü PKK
  4. KCK
  5. PKK
  6. HEP
  7. DEP
  8. DTP
  9. Newroz
  10. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  11. Fırat Kalkanı ve Zeytin dalı harekatları
  12. PKK/YPG
  13. Afrin
  14. sınır ötesi operasyonlar

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