PKK/KCK, YPG ve FETÖ yine kurban derisi peşinde! Deriniz terörün kurşunu olmasın

Yaklaşan Kurban Bayramıyla birlikte kurban derileri yine gündemde. Gazetemize açıklamalarda bulunan STK temsilcileri vatandaşlara ‘terör örgütleri’ uyarısında bulundu. Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, kurban derilerinin önemine değinerek, terör örgütlerinin geçmişte deri toplayarak aldıkları kurşunlarla halka saldırdıklarını hatırlattı. Ünal şu değerlendirmelerde bulundu:

Market kurbanlarına dikkat!

“Kurbanın ibadet konusundaki şekli belli. Bunu farklı bir yola götürmek doğru değil. Kurban ibadetinin özellikle büyük şehirlerde, alımıyla, kesimiyle ve dağıtımıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Bununla ilgili de esas sorumlu Diyanet İşleri Başkanlığı, belediyeler, tarım il müdürlükleri ve sağlık müdürlükleri ve kaymakamlıklar. Bu ilgili yerler bir komisyon oluşturarak, satımıyla ve kesimiyle ilgili hijyenik anlamda bir alan oluşturuyor. Ama bazı marketlerin kurban vekaletle kesme işinde arka planını biz bilemiyoruz. Marketler, ‘bize şu kadar para yatırın ve kurbanınızı keselim’ diyor. Dini hassasiyetler bakımında o marketlerin şekline ve şemaline baktığımızda içki satan yerden kurban alımı yapılır mı? Domuz eti satılan yerlerden kurban eti alarak, nasıl ibadeti birleştireceğiz? Bize göre böyle marketlerden kurban alımı doğru değil.”

Kurumlar teyakkuzda olmalı

Nuri Ünal, deri toplamayla ilgili de şunları söyledi: “Marketlerde, şirketlerde, vakıflarda, derneklerde her alanda bir denetim olması gerekiyor. Çünkü geçmişte hayvan derisi üzerinden bir sürü gündem oldu. Terör örgütleri deri topladılar ve bu derileri satarak, hem askere, hem polise hem de bu millete kurşun olarak gönderdiler. Şu anda da olmayacağı, yapılmayacağını biz bilemeyiz ki. Dolayısıyla ‘A’ ismiyle bir şey kurarlar, arkasında neye hizmet ettiğini bilemeyiz. Başta İçişleri Bakanlığı, İstihbarat, Diyanet ve ilgili kurumlar denetim yapmalı. 15 Temmuz’un bize bazı şeyleri öğretmesi lazım. Bir musibet bin nasihattan evladır. Yıllarca bu milletin din duygusunu sömürerek, bir yerlere geldiler. İlla o isimle değil de, başka adla, yapıyla gelirler.”

FETÖ farklı kılıkla topluyor

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Gazi Lokman Aylarkurban derileriyle ilgili şu uyarılarda bulundu: “Biz kurban derisi toplamıyoruz. Ama bu kurban derileri kurşun olarak da geri dönmesin. Kurban derilerini bildiğimiz kurumlarda değerlendirelim. Halkımıza çağrıda bulunuyoruz. Bu ülkeye bedel ödeyen şehit ve gazi ailelerimize karşı kurşun olarak dönecek hiçbir oluşumda olmasınlar. Bilerek, ya da bilmeyerek terör örgütlerine katkı sağlamasınlar. Derilerimizi verdiğimiz kurumları bilerek ve tanıyarak verelim. Çünkü, kurban derileri, FETÖ, PKK ve DAEŞ’e kurşun parası olarak gitmesin!”

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de şunları dile getirdi: “İnsanların dini duygularını sömürmek suretiyle yıllarca kurban bağışı gibi yardımlarla büyüyen ve en sonunda kendi vatandaşı üzerine bomba yağdıracak kadar canileşen bir FETÖ varlığını gördük. Vatandaşlarımız dini vecibelerini yerine getirirken bundan sonra çok dikkatli olmaları gerekiyor. Böyle hatalara düşmememiz için daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Devletin kontrolünde olan hayır kuruluşlarına resmi yollarla bağış yapmak milli ve yerli kuruluşlarımızı güçlendirir. FETÖ, farklı dernekler adı altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Özellikle bunların yurtdışı bağlantılarına da bu anlamda dikkat etmek lazım. Doğu ve Güneydoğu’da birtakım belediyeler terör örgütüne gidecek yardımları da kurban adı altında yönlendirmeler yapabiliyorlar. Vatandaşlarımız özellikle yapmış olduğu bu yardımları terör örgütlerine gitmemesi noktasında duyarlı olması lazım. Kurban bağışın kurşun olmasın. FETÖ, PKK ve DAEŞ’e kurşun parası olarak gitmesin!”