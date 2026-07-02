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Borsa İstanbul’da yükseliş bugün de devam etti

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AA Giriş Tarihi:

Borsa İstanbul’da yükseliş bugün de devam etti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,73 değer kazanarak 14.455,03 puandan tamamladı. Borsa dün de yüzde 1,62 değer kazanarak günü 14.350,60 puandan tamamlamıştı.

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Foto - Borsa İstanbul’da yükseliş bugün de devam etti

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 104,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 186 milyar lira oldu.

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Foto - Borsa İstanbul’da yükseliş bugün de devam etti

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti.

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Foto - Borsa İstanbul’da yükseliş bugün de devam etti

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3 ile metal eşya makine, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,52 ile ticaret oldu.

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Foto - Borsa İstanbul’da yükseliş bugün de devam etti

Küresel piyasalar, ABD’de bugün açıklanan istihdam verilerinin istihdam artışında yavaşlamaya işaret etmesinin, ABD Merkez Bankasının yakın dönemde faiz artırımına gitmek zorunda kalmayacağına yönelik beklentileri güçlendirmesiyle pozitif bir seyir izliyor.

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Foto - Borsa İstanbul’da yükseliş bugün de devam etti

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam haziranda 57 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin oldukça altında gerçekleşti. İşsizlik oranı ise yüzde 4,2'ye geriledi. Tarım dışı istihdama ilişkin nisan ve mayıs ayı verileri de aşağı yönlü revize edildi.

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Foto - Borsa İstanbul’da yükseliş bugün de devam etti

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ile bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ve ABD'de piyasaların kapalı olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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