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Gündem PKK’dan silah zoruyla propaganda
Gündem

PKK’dan silah zoruyla propaganda

Terör örgütü PKK, siyasi uzantısı HDP aracılığı ile dağa kaçırdığı okul çağındaki çocukları silah zoruyla kameraların karşısına oturtarak propaganda yapmaya devam ediyor. Daha önce de kaçırılan çocuklardan Egid Baran isimli genci silah zoruyla kameralar karşısında kendi istediklerini tekrar ettiren bebek katilleri şimdi de Berxwedan Argeş kod adını verdikleri çocuğu kamera karşısına geçirdiler.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 09:59:00 -
PKK’dan silah zoruyla propaganda

Göksel Çağlav  Ankara

Bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden on binlerce masumun kanını döken terör örgütü PKK şimdi de kaçırdığı çocukları silah zoruyla kameraların karşısına geçirip açıklama yaptırarak, siyasi uzantısı HDP’nin Diyarbakır İl binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişini kırmaya çalışıyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yi sorumlu tutan annelerin Diyarbakır İl başkanlığı önünde 3 Eylül 2019 tarihinde başlattığı oturma eylemi aralıksız devam ediyor. Bu ailelerin çocuklarının bir kısmı örgütten kaçarak ailelerine kavuşurken bir kısmı halen bebek katillerinin elinde zorla tutuluyor.

Henüz reşit dahi olmayan çocukların isimlerini de değiştiren terör örgütü, kamera karşısına geçirdiği çocuğun eline de, üst düzey örgüt elebaşlarının kullandığı son model ABD yapımı uzun namlulu, tam otomatik M-16 marka silahı veriyor. Dağdan kaçarak ailesine kavuşan 24 gencin hesabını veremeyen PKK, oturma eyleminde olan Celil Bektaş’ın oğlu 16 yaşındaki Yusuf Bektaş isimli gence (Berxwedan Argeş) kod adı vererek silah zoruyla kamera karşısına geçirdi. Konuşmakta zorluk çektiği gözlenen çocuk, örgüt tarafından kaleme alınmış metin okutularak kendi isteği ile terör örgütüne katılmış gibi gösterildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır ötesi operasyonları ile ağır darbeler alarak bölünme süreci yaşayan terör örgütü PKK, bunun önüne geçmek için daha önce kaçırılan Egid Baran isimli çocuğu da silah zoru ile kamera karşısına geçirerek yazılı metin okutmuştu.

Montajı bile becerememişler

Terör örgütü PKK’nın medya organları, Bektaş’ın videosunu yaymaya çalışırken, videonun defalarca kesildiği ve montajlandığı açıkça görülüyor. Talihsiz çocuğun kendisine verilen metni tekrarlamakta zorlandığı dikkat çekiyor. Korktuğu her davranışından belli olan 16 yaşındaki çocuğun konuşmasının tamamının önceden kaleme alınarak hazırlandığı açıkça gözleniyor. Kaçırılan Yusuf Bektaş’a kamera karşısında zorla, “Gerilla saflarına katılmamın asıl sebebi, sistemde yaşadığım yaşamın insani bir yaşam olmadığını, insanlığa karşı kapitalist bir sistem olduğunu anlamamdır” sözlerinin ardından örgütün kendisine dikte ettiği sözlerle propaganda faaliyeti yapmaya çalışıyor.


Yeni Akit Gazetesi
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