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PKK sevici Barış Atay'ın filminde subliminal mesajlar!

Barış Atay ile sapkın travesti Çağla Akalın'ın başrolünün paylaştığı Köpek filminde verilen subliminal mesajlar, sinema filmlerinin denetimsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

15 Ocak 2019 Salı 01:29

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

PKK sevici HDP listesinden Meclis'e girerek daha sonra Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katılan Barış Atay'ın 2015 yılında başrolünde oynadığı filmde verilen mesajlar pes dedirtti.

Köpek isimli sözde sinema filminde bir sapkın travesti ile eczacının sözde 'aşkı' konu ediliyor. Senaryosu ile Türk ahlak yapısına tamamen aykırı bu filmde inanılmaz mesajlar veriliyor.

Yönetmenliğini Esen Işık'ın yaptığı filmde bir travesti ile eczacının yaşadığı 'aşk' anlatılarak ahlaksızlık tavan yaparken, aynı zamanda filmin birçok sahnesinde duvar yazılarıyla verilmiş mesajlar dikkat çekiyor.

Amatörce gizlenmiş 'subliminal mesajlar'

Filmin ilk sahnelerinden birisinde duvara Gezi Olayları'nda ölen Ali İsmail Korkmaz'ın ismi yazılmış. Devamındaki bir başka sahnedeyse 'Faşist Polis' yazısı dikkat çekiyor. Duvara yazılarak verilen mesajlar bunlarla da sınırlı değil. Yine bir başka karede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi 'Recep Tape Erdoğan' şeklinde yazılarak izleyiciye sunuluyor. Hükümete hakaretlerin devam ettiği diğer sahnede ise 'Katil AKP' yazısı dikkat çekiyor.

Yaklaşık 90 dakika boyunca defalarca kez ekrana yansıyan bu mesajlar, sinema filmlerinin denetimsizliğini bir kez daha gözler önüne sererken; söz konusu sahnelerde küçük çocukların oyuncu olarak kullanılması da ayrıca dikkat çekiyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 01:29
  1. Barış Atay
  2. Esen Işık
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