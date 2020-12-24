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Gündem PKK sempatizanı Deniz Naki tutuklandı CHP destek paylaşımını sildi!
Gündem

PKK sempatizanı Deniz Naki tutuklandı CHP destek paylaşımını sildi!

Terör örgütü PKK sempatizanı firari Deniz Naki'nin Almanya'da tutuklandığının ortaya çıkmasının ardından daha önce kendisine destek veren CHP İstanbul Gençlik Kolları, sosyal medyadan yaptığı paylaşımı sildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 19:21:00 -
PKK sempatizanı Deniz Naki tutuklandı CHP destek paylaşımını sildi!

Ülkemizde PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle futboldan men edilen ve Almanya'ya kaçan futbolcu Deniz Naki, uyuşturucu kaçakçılığı ve haraç kesme suçlarından tutuklandı. Bu gelişme üzerine CHP İstanbul Gençlik Kolları, Naki için geçmişte paylaştığı destek mesajlarını sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Almanya'da tutuklandığı ortaya çıktı

Bir dönem Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen Deniz Naki'nin, Almanya'da şantaj, haraç ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlamalardan tutuklu bulunduğu ortaya çıktı.

Alman Welt gazetesinde yer alan haberde, Deniz Naki'nin çıkar amaçlı suç örgütü kurarak yönettiği ve bu nedenle gözaltında tutulduğu yazıldı.

Aachen Savcılığı Sözcüsü Jan Balthasar, isim vermeden iki kişinin suç örgütü kurmaktan gözaltına alındığını doğrulayarak, söz konusu kişilerin terör örgütü PKK'ya sempatilerinin bulunduğu yönünde bulgular olduğunu vurguladı.

CHP Deniz Naki paylaşımını sildi

Bu gelişmenin ardından, daha önce “İnadına Barış. Deniz Naki yalnız değildir” mesajını paylaşan CHP İstanbul Gençlik Kolları, Naki’ye destek verdiği paylaşımını sosyal medya hesabından kaldırdı.

Alman basınının iki yüzlülüğü

Alman Welt gazetesi, Deniz Naki'nin “Ben Kürt olduğum için mağdurum, Türkiye’de hoşgörü yok, ayrımcılık yaşıyorum” sözlerini Kürt - Futbolcu diye servis ederken, Deniz Naki uyuşturucu ticaretinden tutuklanınca, aynı gazete haberi Türk - Futbolcu diye okuyucularına servis etti.

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