  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem PKK saflarında çatışmalara giren terörist tutuklandı
Gündem

PKK saflarında çatışmalara giren terörist tutuklandı

Terör örgütü PKK'nın içinde çatışmalara girdiği tespit edilen terörist, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 15:20:00 -
PKK saflarında çatışmalara giren terörist tutuklandı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1990-2010'da Suriye, Irak, İran ve Türkiye'de örgüt içerisinde faaliyet gösteren, 1997-1998 yıllarında da Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı PKK saflarında çatışmalara katılan S.H'nin adresini belirledi.

PKK'lı terörist, Antalya'da saklandığı adreste gözaltına alındı.

Adreste bulunan cep telefonu, SIM kart ve hafıza kartına el konuldu.

Hatay'a götürülen S.H, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay