PKK operasyonunda Rus terörist yakalandı!
Erzurum’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda Rus terörist yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından koordineli olarak, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; PKK/KCK terör örgütünün Rusya Ülkesinde bulunan yapılanmalarında faaliyet yürüttüğü tespit edilen, Rusya Federasyonu Uyruklu, N.O.P. isimli şahıs, Aşkale İlçesinde yapılan operasyonel çalışma neticesi yakalanarak gözaltına alındı.
N.O.P. isimli şahıs hakkında TEM Şube Müdürlüğünce gerekli işlemlerin tamamlanması akabinde Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şahıs adli mercilerce yapılan sorgulamaların ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.
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