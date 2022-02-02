PKK öldürülen teröristlerin kimliğini açıklayamadı

Yeni Akit/Ankara

Terör örgütü PKK’nın kış yapılanmasına yönelik TSK tarafından düzenlenen hava harekatı sırasında PKK ağır kayıplar verirken, örgütün dağılmaması için sayıları gizlerken ölen teröristlerin de kimliklerini açıklamaktan korkuyor.



Mehmetçik, PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için hava harekatı düzenledi. Türkiye’de bulunan 6 üsten kalkan savaş uçakları ile gerçekleştirilen operasyon ile ilgili ağır darbe alan PKK’da gecikmeli de olsa medya organları aracılığı ile açıklama yapıldı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerini ve sayısını açıklayamayan PKK, “Türk devleti Maxmur, Şengal ve Rojava’ya saldırılarda bulundu. Tüm Kürdistan halkı ve dünyanın her yanındaki özgürlük yanlılarını alanlara çıkmaya çağırıyoruz. Ayrıca uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler’e, insan hakları kurumlarına mülteci kampına karşı yapılan saldırılar karşısında ses çıkarmaları ve Türk devletinin işlediği insanlığa karşı suçların önüne geçmeleri çağrısında bulunuyoruz. Şehit düşen üyelerimizin kimliklerini daha sonra kamuoyuna açıklayacağız.” ifadeleriyle yetinerek yerle bir edilen mevzi, sığınak ve mağaralarla yok edilen teröristlerin sayılarını dahi veremez duruma düştü.