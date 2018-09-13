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PKK nefes alamıyor! 2 tanesi daha imha edildi

Tunceli'de asker ve polisin ortak düzenlediği operasyonda teröristlere ait 2 sığınak imha edildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 10:01
PKK nefes alamıyor! 2 tanesi daha imha edildi

Tunceli'de asker ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda teröristlerce kullanılan 2 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tunceli merkez kırsalında ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütüne ait 2 sığınak tespit edildi.

Sığınaklar içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kent genelinde teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürüyor.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 10:01
  1. Tunceli Valiliği
  2. PKK
  3. PKK sığınak

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