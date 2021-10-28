'PKK bir Kürt özgürlük hareketidir' demişti! O yazardan CHP’ye 'tezkere' tebriği

Yeniakit.com.tr

Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren ve dün Meclis’ten geçen tezkereye "hayır" oyu veren CHP, “PKK bir Kürt özgürlük hareketidir” herzesini yumurtlayan Oya Baydar’dan “aferin”i kaptı. Son günlerde ismi sıklıkla gündeme gelen finans spekülatörü George Soros’un fonladığı T24 adlı internet sitesinde kaleme aldığı yazıda, CHP’nin tezkereye hayır oyu vermesini “hayırlı bir adım” olarak nitelendiren Baydar, “Bir sınır ötesi askerî harekât tezkeresi daha TBMM’de kabul edildi. Böylece, ipin ucunu kaçırmış, sağduyusunu yitirmiş, ülkedeki ve bölgedeki yangına körükle gitmeye niyetli iktidara on yıldır tırmandırarak sürdürdüğü savaş, kan, yıkım siyasetine devam onayı verildi. Hem de iki yıl boyunca.” ifadelerini kullanarak terörün kaynağında yok edilmesine karşı çıktığını gözler önüne serdi.

CHP kendisini yanıltmış

“Daha önceki tezkerelerde olduğu gibi ‘yüreği yana yana’ evet oyu vermesini beklediği CHP’nin bu defa kendisini yanılttığını.” kaydeden Baydar, “Partinin devletçi refleksleri, tabanındaki ve seçmen kitlesi arasındaki ulusalcı-güvenlikçi kesimlerin etkisi, hele de ittifak ortağı İYİP’i gözetme hassasiyeti hesaba katıldığında ağırlıklı eğilim ‘evet’ten yana görünüyordu. Ve CHP 'hayır' diyerek benim gibi kötümserleri bir güzel yanılttı. İyi ki de yanılttı!” diye yazdı.

'PKK, Türkiye demokrasisi için olmazsa olmaz' demişti

Geçmişte terör örgütü PKK’yı “Türkiye demokrasisi için olmazsa olmaz” olarak nitelendirip, “Türkler Ermenileri de Kürtleri de katletti” iftirasını atan Baydar, yazısının devamında Tayyip Erdoğan’a alçakça saldırmayı da ihmal etmedi. Cumhurbaşkanı için “elinde bıçakla saldırıya geçen astığı astık kestiği kestik mahalle kabadayısı” benzetmesi yaparak edepsizliğini açık eden Baydar, Millet İttifakı’nın siyasi hedefi ile ilgili de itiraf niteliğinde cümleler kurdu.

'Millet İttifakı birbirlerine sarılmak zorunda kalan hasımlardan oluşuyor'

Söz konusu ittifakı “bir seçim ittifakı” olarak gördüğünü yazan Baydar, “İktidarını eskisi kadar güvende hissetmeyen, attığı her adım kendi bekasına yönelik olan Tek adam’ın bir hesabı da eğrisi doğrusuna gelirse tezkere yoluyla Millet İttifakı’nda çatlak yaratmak, en azından güven krizi doğurmaktı. Hesap bu aşamada doğru çıkmadı, kol incinse bile ittifak kılıfı içinde kaldı. Bunun nedeninin Millet İttifakı’nın ideolojik-siyasal bir birliktelik değil, esas amacı tek adam rejimini değiştirmek, Erdoğan iktidarına son vermek olan bir seçim birlikteliği olmasında aranması gerektiğini düşünüyorum. Tıpkı elinde bıçakla saldırıya geçen astığı astık kestiği kestik mahalle kabadayısının karşısında birbirlerine sarılmak zorunda kalan iki hasım kişinin tehlikeyi savuşturana kadar birlikte mücadele etmeleri gibi.” sözleriyle Erdoğan nefretinin nelere kadir olduğunu veciz bir şekilde ortaya koydu.