Diyanet sessiz kalmadı! Cuma hutbesinde "Deniz Göktaş" detayı
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan cuma hutbesinde, kutsal değerlerin “mizah adı altında alaya alınması” ifadeleri dikkat çekti. Hutbedeki bölüm, komedyen Deniz Göktaş’ın stand up gösterisindeki sözleri nedeniyle gözaltına alınmasının ardından gündem oldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Yaz Kur’an Kursları” başlığıyla yayımlanan cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler yer aldı.
Hutbede, modern çağın getirdiği risklere işaret edilirken, kutsal değerlerin “mizah adı altında alaya alınması” vurgusu sosyal medyada gündem oldu.
“KUTSALLARIMIZ MİZAH ADI ALTINDA ALAYA ALINIYOR”
Hutbede, tüketim kültürü ve dijital mecraların bilinçsiz kullanımının çocukları değerlerden uzaklaştırdığı belirtildi.
Metinde, “Modern çağın getirdiği tüketim kültürü, dijital mecraların bilinçsiz kullanımı, zaman zaman kutsallarımızın mizah adı altında alaya alınması, çocuklarımızı günden güne değerlerimizden uzaklaştırmaktadır” ifadelerine yer verildi.
DENİZ GÖKTAŞ DETAYI GÜNDEM OLDU
Hutbedeki “mizah” vurgusu, komedyen Deniz Göktaş’ın stand up gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınmasının ardından dikkat çekti.
Söz konusu bölüm, kamuoyunda Göktaş olayıyla ilişkilendirilerek yorumlandı.
ÇOCUKLAR VE DEĞERLER VURGUSU
Diyanet’in hutbesinde, çocukların eğitim öğretim yılını tamamlayarak yaz dönemine girdiği hatırlatıldı.
Evlatların iyi bir eğitim almasının toplum ve gelecek açısından önem taşıdığı belirtilirken, ailelere çocukların manevi gelişimine özen gösterme çağrısı yapıldı.
“TERTEMİZ DİMAĞLAR RİSK ALTINDA”
Hutbede, çocukların ve gençlerin karşı karşıya olduğu tehlikelere de dikkat çekildi.
Metinde, “Tertemiz dimağlar, batıl inançlar, sapkın akımlar, bağımlılık ve akran zorbalığının girdabında kaybolma riskiyle karşı karşıya” denildi.
YAZ KUR’AN KURSLARI MESAJI
Diyanet’in hutbesinde Yaz Kur’an Kursları’nın çocukların dini ve ahlaki gelişimi açısından önemli olduğu vurgulandı.
Hutbe, ailelere yaz döneminde çocukların hem eğitim hem de değerler dünyası bakımından desteklenmesi çağrısıyla öne çıktı.