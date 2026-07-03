Öykündüğü babası örgütten hapis yatmış

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Mizah adı altında dini değerlere hakaret eden ve ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına ‘diktatör” diyecek kadar pervasızlaşan komedyen Deniz Göktaş’ın dilinden düşürmediği babasının geçmişi karanlık çıktı. Hakkında ‘halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama’ suçundan soruşturma başlatılan ve yurtdışı seyahatinden İstanbul'a dönüşünde havalimanında gözaltına alınan Deniz Göktaş’ın babası Kemal Göktaş’ın, silahlı terör örgütü üyeliğinden defalarca yargılandığı ve tam 1012 gün hapis yattığı ortaya çıktı.



DEVRİMCİ DEĞİL MİLİTAN



Akit’in ele geçirdiği bilgilere göre, kitleleri manipüle etmeye ve iktidara karşı kışkırtmaya yönelik "Ölü Deniz" adlı bir buçuk saatlik şovunda tam 26 kez bahsettiği ve “Giderek benziyorum” dediği babasının, 57 kişinin hayatını kaybettiği ‘Çorum Olayları’nda sahada olduğu ve terör örgütüne yardım ve yataklıktan yıllarca hapiste yattığı öğrenildi. Deniz Göktaş’ın, ‘İşçi memur eylemlerinde hak arayan bir devrimci’ olarak lanse ettiği babasının, 1980’li yıllarda, Marksist-Leninist çizgide olan, Che Guevara tarzı silahlı mücadele ve gerilla savaşını benimseyen marjinal sol terör örgütü THKO (Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu) içerisinde faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

SABIKALI ÇIKTI

“Halkı Tahrik Etmek, Silahlandırmak, Örgüte Silah Temin Etmek için Halktan Zorla Para Toplamak” gibi terör eylemlerine karışan, belirli marka ve ebatlarda silah ve mühimmat ile yakalanarak gözaltına alındığı belirlenen Kemal Göktaş’ın, defalarca cezaevine girdiği ve toplamda 2 yıl 9 ay 7 gün hapis yattığı belirlendi. O dönem Sıkıyönetim Komutanlığına sevk edilen ve Devlet Güvenlik Mahkemesi(DGM)’nde yargılanan Kemal Göktaş’ın CHP koalisyon hükümetleri döneminde cezaevinde yattığı ortaya çıktı.