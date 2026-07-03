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Spor Ronaldo penaltı öncesi besmele çekti
Spor

Ronaldo penaltı öncesi besmele çekti

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2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Portekiz Hırvatistan'ı 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Nefes kesen mücadelenin perde arkasında, dünya futbolunun efsanesi Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan önce besmele çekmesi tüm dünyada gündem oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz Millî Futbol Takımı'nın Hırvatistan Millî Futbol Takımı'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada, Cristiano Ronaldo'nun penaltı öncesinde kameralara yansıyan görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Karşılaşmanın 68. dakikasında takımının kazandığı penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Ronaldo'nun, vuruş öncesinde dudaklarından "Bismillah" sözünün döküldüğü anlar yayıncı kameralar tarafından kaydedildi.

 

 

Toronto'daki BMO Field'da oynanan mücadelede Portekiz, penaltı öncesinde 1-0 geride bulunuyordu. Cristiano Ronaldo, büyük bir soğukkanlılıkla kullandığı penaltıyı gole çevirerek skoru eşitledi ve takımını yeniden maçın içine ortak etti.

Portekiz, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı. Ronaldo ise 80. dakikada teknik heyet tarafından oyundan alındı.

 

 

Penaltı öncesinde Ronaldo'nun "Bismillah" dediği iddia edilen görüntüler, kısa sürede sosyal medya platformlarında milyonlarca kez izlendi.

Kameralara yansıyan bu kısa an da Dünya Kupası'nın en çok konuşulan görüntüleri arasına girerken, Ronaldo bir kez daha sadece performansıyla değil, saha içindeki davranışlarıyla da gündem olmayı başardı.

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Yorumlar

Mehmet

Cristiano Ronaldo'nun Hırvatistan ile oynanan Dünya Kupası maçı öncesinde "Bismillah" dediği görüntüler, gönlümüzü memnun eden bir haber oldu. Bu önemli olayı yaşama fırsatı bulan Ronaldo, hem saha içindeki performansıyla hem de maneviyatıyla tüm Türk ve Müslüman dünyasını gururlandırdı. Allah'ın izniyle Portekiz Milli Takımı da mücadelesiyle bizi mutlu etti. Dünya Kupası'nda bizim için de bir umut ışığı olacak inşallah!
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