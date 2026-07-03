  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sıcak gelişme! Haydut ABD, askerlerini çekti Taraftar bu haberi bekliyordu! Trabzonspor’dan resmi Onana açıklaması! Ehliyette yeni dönem! İlk 2 yıl 'adaylık' şartı geliyor Bundan sonra devreye girecekler! Alman futbolunda yeni VAR kararı Galatasaray formasıyla fotoğraf paylaşan yıldız futbolcu özür diledi Tartışma çıkaracak araştırma! 30 dakika oturunca bakın ne oluyormuş DEM’den ‘Terörsüz Türkiye’ açıklaması: Çerçeve yasayla ilgili mutabakat sağlandı BİM'den büyük hamle: Resmen devreye aldılar
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Tartışma çıkaracak araştırma! 30 dakika oturunca bakın ne oluyormuş

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tartışma çıkaracak araştırma! 30 dakika oturunca bakın ne oluyormuş

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeili PLOS Medicine dergisinin araştırması dikkat çeken bir sonucu ortaya koydu.

#1
Foto - Tartışma çıkaracak araştırma! 30 dakika oturunca bakın ne oluyormuş

"PLOS Medicine" dergisinde yayımlanan araştırmada, hareketsizlik ve kanserden ölüm riski arasındaki bağlantı incelendi. Ortalama 12 yıl boyunca yaklaşık 90 bin kişiye ait verilerin incelendiği araştırmada, bulgular, her gün uyanıkken 30 dakikadan uzun süren hareketsizliğin kanser riskinin artmasıyla ilişkili olduğuna işaret etti.

#2
Foto - Tartışma çıkaracak araştırma! 30 dakika oturunca bakın ne oluyormuş

Buna göre, her gün uzun süreli hareketsizliğe eklenen her bir saatin, kanserden ölüm riskinde yaklaşık yüzde 10'luk bir artışla ilişkilendirildiği belirtildi.

#3
Foto - Tartışma çıkaracak araştırma! 30 dakika oturunca bakın ne oluyormuş

Araştırmada ayrıca, uzun süreli hareketsizliği, her gün ütü yapmak gibi 1 saatlik hafif fiziksel aktivitelerle değiştirmenin, kanserden ölüm riskinde yüzde 12'lik bir azalma sağladığı da ortaya kondu. Bu kapsamda her gün 30 dakikalık hareketsizliği ortalama bir tempoda yürüyüş gibi orta yoğunlukta fiziksel aktiviteyle değiştirmenin riski yüzde 8, 5 dakikalık yoğun fiziksel aktiviteyle değiştirmenin ise yüzde 22 azalttığına da işaret edildi.

#4
Foto - Tartışma çıkaracak araştırma! 30 dakika oturunca bakın ne oluyormuş

Öte yandan, araştırmanın gözlemsel bir çalışmanın istatistiksel analizine dayanması sebebiyle, nedensellik ilişkisinin kanıtlanmadığı ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu da ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AJet'ten bir haftada 18 yeni dış hat
Ekonomi

AJet'ten bir haftada 18 yeni dış hat

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, şirketin dış hat ağını genişletme stratejisi kapsamında bir hafta içinde 18 yeni dış hat seferini hizmete aldı..
Avrupa yanarken İtalya’ya kar yağdı
Dünya

Avrupa yanarken İtalya’ya kar yağdı

Avrupa'da binlerce can kaybına neden olan sıcak etkisini sürdürürken İtalya'yı sağanak ve dolu vurdu. Alp Dağları'nın bir kesimine ise temmu..
Tutuklayın bu ibn*leri! Çocuk parkında akıl almaz rezillik
Yerel

Tutuklayın bu ibn*leri! Çocuk parkında akıl almaz rezillik

Antalya'da iki yaşlı sapkının çocuk parkında ahlaksızca hareket yapmaları çevredeki insanları çıldırttı. O anları kameraya alan bir kadın ik..
Mavi Vatan!da şanlı şahlanış! NATO resmen ilan etti, Türk donanmasının gururu dünyaya parmak ısırtıyor!
Gündem

Mavi Vatan!da şanlı şahlanış! NATO resmen ilan etti, Türk donanmasının gururu dünyaya parmak ısırtıyor!

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii hamleleriyle dünya askeri tarihini yeniden yazan hamleleri, küresel ittifakların da dilinden düşm..
Japonya yine sallandı! Bir deprem daha oldu
Dünya

Japonya yine sallandı! Bir deprem daha oldu

Japonya’'nın güneyindeki Miyako Adası açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Deniz Göktaş isimli sözde komedyen gözaltında
Gündem

Deniz Göktaş isimli sözde komedyen gözaltında

Stand-up gösterisi adı altında tüm değerlerimize küstahça saldıran Deniz Göktaş isimli soytarı gözaltına alındı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23