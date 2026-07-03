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Galatasaray formasıyla fotoğraf paylaşan yıldız futbolcu özür diledi

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Galatasaray formasıyla fotoğraf paylaşan yıldız futbolcu özür diledi

Samsunspor’un yıldız golcüsü Marius Mouandilmadji, Osimhen’in formasıyla antrenman yaptığı görüntüleri paylaşmıştı. Taraftardan büyük tepki alan golcü oyuncu özür diledi.

#1
Foto - Galatasaray formasıyla fotoğraf paylaşan yıldız futbolcu özür diledi

Yeni sezon hazırlıklarını bireysel olarak sürdüren Samsunspor’un golcü oyuncusu Marius Mouandilmadji’nin sosyal medya paylaşımı olay oldu.

#2
Foto - Galatasaray formasıyla fotoğraf paylaşan yıldız futbolcu özür diledi

Golcü futbolcu, Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in formasıyla antrenman yaptığı görüntüleri paylaştı. Bu anları şahsi sosyal medya hesabından paylaşan futbolcu, kendi taraftarlarının ve rakip futbolseverlerin büyük tepkisiyle karşılaştı.

#3
Foto - Galatasaray formasıyla fotoğraf paylaşan yıldız futbolcu özür diledi

Eleştirilerin odağı olan Marius Mouandilmadji, bir paylaşım daha yaparak Samsunspor taraftarlarından özür diledi. Mouandilmadji, söz konusu formayı kulüp tercihi olarak değil, arkadaşına ait olduğu için giydiğini belirtti.

#4
Foto - Galatasaray formasıyla fotoğraf paylaşan yıldız futbolcu özür diledi

Golcü futbolcu, “Benim için giydiğim bir arkadaşımın formasıydı, kulübün değil. Siz farklı yorumladınız ve hayal kırıklığınızı tamamen anlıyorum. Bunun için özür dilerim” ifadelerini kullandı.

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