NBA’den ezber bozan ‘serbest atış’ kararı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Yaz Ligi organizasyonlarında "tek serbest atış kuralı"nın uygulanacağını duyurdu. Kararın oyunu nasıl etkileyeceği şimdiden merak edilmeye başlandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Yaz Ligi organizasyonlarında "tek serbest atış kuralı"nın uygulanacağını duyurdu. Kararın oyunu nasıl etkileyeceği şimdiden merak edilmeye başlandı.
NBA Yaz Ligi'nde "tek serbest atış" kuralı uygulanacak. NBA’de yapılan yaptığı açıklama şöyle:
"Oyunun hızını artırmak amacıyla tasarlanan bu kurala göre, normalde bir, iki veya üç serbest atışla sonuçlanan faullerde artık tek bir serbest atış hakkı tanınacak. Bu atış, yerini aldığı serbest atışların toplam puan değeri kadar sayılacak."
NBA, söz konusu kuralın G Ligi'nde 2019-20 sezonundan bu yana uygulandığını belirterek, serbest atış kazanan oyuncuların artık birden fazla yerine tek atış kullanacağını açıkladı.
Açıklamada, söz konusu kuralın maçın tamamında uygulanmayacağı belirtilirken, son çeyreğin son iki dakikası ile uzatma periyotlarının tamamında standart NBA serbest atış kurallarının uygulanmaya devam edeceği belirtildi.
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