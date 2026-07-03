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Ekonomi Emekli ve memur maaş zammı belli oldu
Ekonomi

Emekli ve memur maaş zammı belli oldu

Yeniakit Publisher
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Emekli ve memur maaş zammı belli oldu

TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon verisinin ardından emekli ve memura temmuz ayında yapılacak zam oranı da kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 17,76 olurken, memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 13,52 oldu. En düşük emekli maaşı ise bu verilerin ardından Meclis'e sunulacak düzenleme ile 23 bin 550 TL'ye yükselecek.

TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon verisinin ardından emekli ve memura temmuz ayında yapılacak zam oranı da kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 17,76 olurken, memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 13,52 oldu. En düşük emekli maaşı ise bu verilerin ardından Meclis'e sunulacak düzenleme ile 23 bin 550 TL'ye yükselecek.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyonunu yüzde 0,99 olarak açıkladı. Böylece milyonlarca emekli ve memurun merak ettiği zam oranları da kesinleşmiş oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz ayında alacağı zam oranı yüzde 17,76 olurken, memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise 13,52 olarak kesinleşti.

Bu yıl da emekliler için 'refah payı' uygulamasına gitmeme kararı alınırken, TÜİK'in SSK ve Bağ-Kur emeklisi için açıkladığı 6 aylık enflasyon farkı, en düşük emekli maaşına da doğrudan yansıtılacak.

Halihazırda 20 bin TL olan en düşük emekli maaşının temmuz itibarıyla 23 bin 550 TL'ye yükseltilmesi için önümüzdeki haftalarda Meclis'e sunulacak torba yasaya ekleme yapılacak.

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Yorumlar

Murat

Erken seçim istiyoruz

Ali

Sadece adalet beklentisi başka bir şey değil, seyyanen 8077 tl. emeklinin beklediği, son anda fark edilen ve iptal edilen uzman kadrosuna verilecek 30.000 tl seyyanen gibi de değil
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