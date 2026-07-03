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Spor 8 futbolcunun durumu belli oldu! Fenerbahçe’den resmi açıklama geldi
Spor

8 futbolcunun durumu belli oldu! Fenerbahçe’den resmi açıklama geldi

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8 futbolcunun durumu belli oldu! Fenerbahçe’den resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'den Avusturya kampı öncesi açıklama geldi. Sarı Lacivertli kulüp bazı oyuncuların kadroya alınmayacağına dair çıkan haberleri yalanladı.

Yeni sezon hazırlıklarını açan Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nın ardından 2. kamp merkezi olan Avusturya'ya gitmeye hazırlanıyor.

Sarı lacivertli kulüp, İrfan Can Eğribayat, Ognjen Mimovic, Omar Fayed, Yiğit Fidan, Bartuğ Elmaz, Emre Demir, Adem Yeşilyurt ve Anthony Musaba'nın Avusturya kamp kadrosuna dahil edileceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, Profesyonel Futbol A Takımımızın Avusturya kamp kadrosuna ilişkin paylaşılan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

Takımımızın Avusturya kamp kadrosunda, haberde bahsi geçen futbolcularımız İrfan Can Eğribayat, Ognjen Mimovic, Omar Fayed, Yiğit Fidan, Bartuğ Elmaz, Emre Demir, Adem Yeşilyurt ve Anthony Musaba da yer alacaktır.

Kamuoyunun, kulübümüzün resmi açıklamaları dışında yer alan bu tür haberlere itibar etmemesini rica ederiz."

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