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Ekonomi Herkes merakla bekliyordu! Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
Ekonomi

Herkes merakla bekliyordu! Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu

Yeniakit Publisher
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Herkes merakla bekliyordu! Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,99, yıllık ise yüzde 32,11 arttı. Açıklanan veriler sonrası temmuz ayı kira artış oranı da belirlenmiş oldu. Peki temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran 2026 (TÜFE)' bültenini yayımladı.

Buna göre haziran ayında enflasyon aylık yüzde 0,99, yıllık ise yüzde 32,11 arttı.

Açıklanan verilerle birlikte temmuz ayı kira artış oranı da ortaya çıktı.

Buna göre TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 32,03 oldu.

TÜİK verilerine göre mayıs ayında enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 1,71 yıllık ise yüzde 32,61 olarak açıklanmıştı.

Böylelikle haziran ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 32,24 olmuştu.

 
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