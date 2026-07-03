Herkes merakla bekliyordu! Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran 2026 (TÜFE)' bültenini yayımladı.

Buna göre haziran ayında enflasyon aylık yüzde 0,99, yıllık ise yüzde 32,11 arttı.

Açıklanan verilerle birlikte temmuz ayı kira artış oranı da ortaya çıktı.

Buna göre TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 32,03 oldu.

TÜİK verilerine göre mayıs ayında enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 1,71 yıllık ise yüzde 32,61 olarak açıklanmıştı.

Böylelikle haziran ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 32,24 olmuştu.