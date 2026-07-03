Kız kardeşinin ölüm haberini aldı, hayatını kaybetti! İki kardeş yan yana defnedildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Meydan köyü nüfusuna kayıtlı İzzet Tunç (77), kanser tedavisi gören kardeşi Sultan Tunç’un (61) hayata veda ettiğini öğrendikten sonra hayatını kaybetti. İki kardeş yan yana defnedildi.
İstanbul’da yaşayan ve kanser tedavisi gören Sultan Tunç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu sırada nefes darlığı şikayeti ile hastanede yatan ağabeyi İzzet Tunç’a, kız kardeşinin öldüğü bilgisi verildi. Çok üzülen İzzet Tunç, acı habere dayanamayarak kardeşinin ardından hayatını kaybetti. Ağabey kardeşin cansız bedenleri, İstanbul Kartal Soğanlık’ta defnedildi.