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Ekonomi TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurdu
Ekonomi

TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurdu

Yeniakit Publisher
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TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurdu

Son dakika haberi... Milyonlar, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam başta olmak üzere birçok kalemi etkileyecek enflasyon verilerine odaklanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merakla beklenen verileri duyurdu.

Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,99 olurken, yıllık bazda ise 32,11 olarak gerçekleşti.

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