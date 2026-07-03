TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurdu
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Son dakika haberi... Milyonlar, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam başta olmak üzere birçok kalemi etkileyecek enflasyon verilerine odaklanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merakla beklenen verileri duyurdu.
Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,99 olurken, yıllık bazda ise 32,11 olarak gerçekleşti.
Ayrıntılar geliyor...