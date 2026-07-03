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Ekonomi Bakan Şimşek'ten cari açık öngörüsü
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten cari açık öngörüsü

Yeniakit Publisher
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Bakan Şimşek'ten cari açık öngörüsü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cari açıkla ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Şimşek, "Cari açığın yılın kalanında sınırlı artmasını öngörmekle birlikte sürdürülebilir seviyelerde kalacağını değerlendiriyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan dış ticaret verileri hakkında paylaşımda bulundu.

Bakan Şimşek şunları söyledi:

 Haziran ayında takvim etkisinin de katkısıyla ihracat ve ithalat güçlü seyretti. Küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen ihracat dirençli görünümünü sürdürdü. İkinci çeyrekte ihracat yıllık yüzde 10,2 artarken, yıllıklandırılmış ihracat 277,9 milyar dolara ulaştı. İthalat artışı ise yüzde 4,6 ile daha sınırlı gerçekleşti. İhracatta olumlu görünüme rağmen, enerji fiyatlarındaki artışın gecikmeli etkileri önümüzdeki dönemde dış ticaret dengesinde etkili olacaktır. Cari açığın yılın kalanında sınırlı artmasını öngörmekle birlikte sürdürülebilir seviyelerde kalacağını değerlendiriyoruz. Güçlenen makroekonomik çerçeve ve uyguladığımız politikalar sayesinde ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı artmaya devam ederken, dış dengede kalıcı ve sürdürülebilir iyileşme de desteklenmektedir.

 

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Yorumlar

Mehmet

Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek yine milletimizi temsil ederek gerçekleri net bir şekilde ifade etti. İhracatımız global belirsizliğe rağmen dirençliliğini koruyor, bu Allah'ın bereketiyle elde edilen başarımızı görmekteyiz. Enerji fiyatlarındaki artış gibi küresel sorunlara karşı da şahadet edecek kadar güçlü bir ekonomiye sahibiz. Şimşek Bey'in öngörülerine güvenerek, ülkemizin ekonomik istikrarının devam edeceğine inanıyorum.

Ahmet kililioglu

Yaktın emeklileri. Allah bunun hesabını soracak.
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