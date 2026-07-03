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Gündem Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Tam 31 gözaltı var
Gündem

Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Tam 31 gözaltı var

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Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Tam 31 gözaltı var

İstanbul merkezli 8 ilde sahte kimlik ve belgelerle tapu müdürlüklerinde satış yapan suç örgütüne yönelik soruşturmada 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 8 ilde sahte kimlik ve belgelerle tapu müdürlüklerinde satış yapan suç örgütüne yönelik soruşturmada 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca,


Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (TCK 220), Resmi Belgede Sahtecilik (TCK 204), Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği Suçu (TCK 204/2)'na yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde; Nüfus Müdürlüklerinde görevli memurlar ile işbirliği yapan şüphelilerin aranan şahıslara kimlik belgesi; sürücü belgesi iptal edilen ya da hiç sürücü belgesi almamış olan şahıslara sürücü belgesi; yabancı şahıslara ise sahte ikamet izin belgesi temin ettikleri ve ayrıca yurtdışında mukim ancak Türkiye'de üzerine kayıtlı taşınır/taşınmaz bulunan şahısların bilgilerini kullanarak sahte kimlik kartlarını yaptıkları ve akabinde bunları kullanarak Tapu Müdürlüklerinde satış yapmaya teşebbüs ettikleri ve örgütün bu şekilde haksız kazanç elde ettiği tespit edilmiştir.

 


Bu çerçevede, Şüphelilerin yakalanarak, yasa dışı eylemlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne (31) şüpheliye ait İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne illerinde bulunan adreslerde 03.07.2026 tarihinde eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltına alma talimatı verilmiştir.

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Yorumlar

Mehmet

İstanbul merkezli bir örgütün, sahte kimlik ve belgelerle tapu müdürlüklerinde satış yaparak haksız kazanç elde etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucunda 31 kişi gözaltına alındı. Bu örgütün, Nüfus Müdürlükleri görevlileriyle işbirliği yaptığını ve yabancı uyruklu vatandaşlara sahte ikamet izin belgesi temin ettiğini belirtiyorlar. Bu tür hain uygulamaların, milletimizin güvenliğini tehdit eden organize suçun bir örneği olduğunu görüyoruz. Şüphelilere en ağır cezaların verilmesini bekliyoruz. Allah bu ülkeyi ve ordumuzla bayrağımızı korusun!

ata

daha çok suçluyu kayıran bir ceza sisteminden başka sisteme, suçluyu değil bu işe girişeceklerin gözünü korkutacak ceza sistemine geçilse bak ne oluyor.....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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