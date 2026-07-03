İmamoğlu ve çetesi savunma yapamayınca yine provoke etti! Mahkemede soytarılık

Buğra Kardan İstanbul

Kurduğu suç örgütü ile İstanbul’u talan eden ve 2430 yıl hapis cezasıyla yargılanan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun merkezinde yer aldığı şebekenin sinir sistemi çöktü. Dün 59’u tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasının 61. duruşması geride kalırken, celseye İmamoğlu’nun mahkeme başkanına yönelik küstahça sözleri damga vurdu. İmamoğlu’nun en son savunma yapma talebine olumsuz cevap veren mahkeme başkanı savunma için 9 Temmuz’u işaret ederken, daha önce olduğu gibi yine mahkemeyi provoke etmek isteyen İmamoğlu, “9 Temmuz’da bir seferberlik mi var, operasyon mu olacak bilelim” sözlerini sarfetti. Bu fütursuzca sözlere sert tepki gösteren mahkeme başkanı, “Ekrem Bey polemik yapmayın böyle devam edersiniz salondan çıkarırım. Belirlediğimiz bir takvim var ona uyacaksınız” diye konuştu.

MAHKEMEYE HAD BİLDİRENE HAD!

İmamoğlu’nun mahkeme başkanının sözlerine uymayacağını belirtmesi üzerine salonda gerilim yaşandı. İBB’yi soyup soğana çeviren ‘Ekosistem’in mimarı İmamoğlu salondan dışarı atılırken, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, mahkeme başkanına “Kararınızı gözden geçirin” diye seslendi. Mahkeme başkanı, Tanrıkulu ve tepki gösteren diğer kişilerin de salondan çıkarılmasını istedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, hakime bağırdı. Mahkeme başkanı, Özçağdaş’ın bağırması sonrası “Jandarma arkadaşlar ne bekliyorsunuz? Milletvekili ya da izleyici hiç farketmez. Dışarı çıkarın. Burada soytarılık yapamazsınız” diye tepki gösterdi. Heyet de salonu terk etti. Dava sırasında İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın avukatının salonda olmaması nedeniyle CMK kapsamında avukat istenmesi için celseye iki kez ara verildi.

İMAMOĞLU KÖŞEYE SIKIŞTI

Yaşananları Akit’e değerlendiren Avukat Hadi Dündar ise, şunları söyledi: “İmamoğlu, çok gergin görünüyor. 143 eylemden yargılanan biri için ne zaman dinleneceği önem arz etmemeliydi. Karşı karşıya kaldığı iddialara, ithamlara cevap vermeye odaklanması gerekirdi. 143 eylem hakkında bir şey demeyip, mahkemeye efelenmek, hakimle polemiğe girmek akıl alır bir durum değil. İmamoğlu için temel olan 3 villayı 15 milyona alıp almadığını açıklamak. ‘Belediyeden ihale alan firmaların patronlarıyla neden otellerde buluştun? ‘Niçin belediyeden ihale alan firmalara kendi şirketin için para, ailen için daire talep ettin’, ‘Niye ihaleleri gölgeleyecek adımlar attın’ suallerini cevaplamak. Hafriyattan ileri gelen kamu zararı var. Yine casusluk dosyasına yer veriliyor. Bunlarla ilgili beyanlarda bulunması gerek. Murat Ongun’un ses kaydıyla ilgili iki kelime etmeli. İstanbulluların verilerinin kimlere satıldığını ifşa etmeli. Artık davanın yürüdüğünü anlamalı, baltalama imkânı bulunmadığını görmeli. 143 eylemle ilgili bir şey ifade etmeyip mahkemeyi oyalama, ortamı germeye girişerek sıkıntılı konuma gireceğini bilmeli. Müteahhitlerin rüşvet iddialarını, itiraflarını yalanlayamadığı takdirde durumunun daha vahim hâl alacağını unutmamalı. İmamoğlu’nun bu iddiaları, itirafları yalanlaması mümkün değil. O sebeple davanın ‘siyasi’ olduğu algısı oluşturma derdinde. İmamoğlu’nun kara kutusu Ongun, 53 sayfalık ifade verdi. Mahkeme, iki gün bir şahsı sabırla dinledi. Bunu ‘Mahkeme bize savunma yaptırmadı, hakim araya girdi’ denmemesi için yaptı. Anlaşılan o ki İmamoğlu ve ekibinin gardı düşmüş, morali bozulmuş vaziyette. O nedenle duruşmalar gergin geçiyor. İmamoğlu ve ekibi, yargılamayı baltalamak için her yolu deniyor. Ancak bir sanığın mahkeme düzenini bozma hakkı yoktur. Ezcümle İmamoğlu’nun ya da bir başkasının mahkeme başkanının sözünün dışına çıkmaması zarurettir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nda suç örgütü liderinin ne zaman dinleneceği yazmaz. Sıralamaya yer verilmez. Suç örgütü liderinin ne zaman dinleneceğine hakim karar verir. İmamoğlu, bunu aklından çıkarmamalı ve mahkemeye ayar verme huyunu bırakmalıdır.”

SİRK DEĞİL DURUŞMA SALONU

Avukat Kaan Bayramzade de şunları dile getirdi: “Mahkemeyi germenin anlamı yok. Ekrem İmamoğlu’nun yapması gereken belli. O da hakimle polemiğe girmemek, sorulara cevap vermek. Çünkü hakim, tavırlara bakarak ceza indiriminde bulunuyor ya da bulunmuyor. İndirimi yapıp yapmama kararı verebiliyor. Ayrıca yargılanan İBB Başkanı da bir başkası da olsa kimin hangi tarihte savunma yapacağına mahkeme karar verir. Bu hususta İmamoğlu’nun mahkemeyi yönlendirmesi, hakimle tartışması yanlıştır. Ve ortalığı karıştıran Ekrem İmamoğlu’na tavsiyemiz, duruşmalarda popülist yaklaşımlardan kaçınmasıdır. Savunmanın dosyada yer alan iddialar, ithamlarla bağlantılı olmasına dikkat etmesidir.”