Sivas’ta acıdan rant devşirmeye kalkınca, kovuldu! ‘Özel’ provokatöre fırsat vermediler

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

CHP’nin versiyonu SHP’nin iktidar ortağı olduğu dönemde ateist Aziz Nesin’in provokasyonlarıyla başlayan Sivas olaylarında 37 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası masum Müslümanlar, uydurma delillerle tutuklanıp müebbet hapse mahkûm edilirken gerçek faillerin bulunması için dönemin kabine üyeleri tarafından tek bir adım atılmadı. SHP’nin karanlık geçmişini unutan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, olayların 33’üncü yıl dönümünde Madımak Oteli’nin önünde şov yapmaya kalkışınca, “Burada acımızı yaşıyoruz. Siz neyin peşindesiniz? Çıkıp gidin. Şovunuzu ve siyasetinizi dışarıda yapın” sözleriyle alandan kovuldu.

ASIL FAİL CHP VE ATEİST AZİZ NESİN

Sözde Alevi dedeleriyle Madımak Oteli’ne kadar yürürken tahrik kokan açıklamalar yapacak, iktidar tarafından ‘uluslararası hukukun gereğinin yerine getirilmediği ve faillere hak ettikleri cezanın verilmediği’ algısı oluşturacak kadar kontrolünü kaybeden; asıl sorumluları da gizlemekten çekinmeyen Özel’i yalanlayan ise tarih oldu. Arşivler Özel’in yüzünü kızartmaz ama 1993’te yaşanan provokasyonun fitilini ateşleyen İslâm düşmanı Aziz Nesin idi. “Pir Sultan Abdal Şenlikleri’ni Sivas kaldırmaz” uyarılarını ve istihbarat raporlarını kulak ardı ederek katliamlara zemin hazırlayanlar da CHP’nin atası SHP’ye mensup olan Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, Devlet Bakanı Murat Karayalçın, Kültür Bakanı Fikri Sağlar, Adalet Bakanı Seyfi Oktay, Vali Ahmet Karabilgin idi. Vali Karabilgin, genelde Banaz’da düzenlenen şenlikleri ısrarla ve inatla şehir merkezine taşımıştı. Cuma namazı esnasında yükselen çalgı çengi seslerinin gerilimi tırmandırması üzerine Emniyet Müdürlüğü’nün “Önlem alalım” çağrısına Karabilgin, “Gerek yok” cevabını vermişti. İhmaller kargaşaya neden olmuştu. Madımak Oteli, meçhul ellerce yakılmıştı. Yangın esnasında 33 kişi ve 2 otel görevlisi duman neticesi can vermiş, 2 eylemci de polis müdahalesinde hayatını kaybetmişti. Provokatör Aziz Nesin, “görevini ifa etmesinin ardından” otelin arka bölgesinden dışarı çıkarılmıştı. Nesin’in burnunun dahi kanamaması şüphe uyandırırken dönemin Sivas İl Kültür Müdürü Mehmet Talay da Fikri Sağlar’ın 2 Temmuz’da Sivas’a gelme planını 3 Temmuz’a erteleme nedenini açıklamaktan kaçındığını ifşa etmişti. Tüm bu hakikatleri yok sayan; düzmecelerle 28 Şubat mahkemelerinde yargılanarak müebbet hapis cezasına çarptırılan 33 mazlumun dramını görmezden gelen; esas failleri korumak ve olayları millete yanlış aksettirmek için ise kırk takla atan Özel’e tepki sel oldu. Sivas olaylarının tanıkları da Özel’in gerçekleri saptırdığını vurguladılar.

OLAYLARI ÇIKARANLAR KENDİLERİ

Akit’e konuşan Sivas mazlumlarının avukatı Hüsnü Tuna, şunları söyledi: “Sivas’ta 2 Temmuz 1993 tarihinde barış ve kardeşlik ortamını hedef alan bir operasyon yapıldı. Bu operasyonu dış güçler, içeride bulunan kuklalarıyla planlayıp icra ettiler. Bu operasyonun içinde dönemin Sivas Valisi, Emniyet Müdürü, Pir Sultan Abdal Derneği, Aziz Nesin ve Kültür Bakanı vardı. Genelde Pir Sultan Abdal Şenlikleri Banaz’da düzenlenirdi. Ne hikmetse 2 Temmuz 1993 tarihinde şenliklerin Sivas’ın göbeğinde olması için her türlü adım atıldı. Kültür Bakanlığı’nın teşvikiyle Pir Sultan Abdal heykelinin açılışı da o tarihe denk getirildi. O dönemde provokasyon girişimlerine sahne olan çok yer vardı. Aziz Nesin, Konya ve Erzurum gibi muhafazakâr şehirlerde programlar yapmaya çalışıyordu. Nesin, bu planın parçası olarak Sivas’a geldi. Gelmeden evvel Aydınlık’ta Şeytan Ayetleri diye bir paçavra yayınlandı. O paçavrada Peygamber Efendimizin hanımlarına hakaretler ediliyordu. Bu Aziz Nesin alçağı da aynı hakaretleri Sivas’ta tekrarlıyordu. Bir gazeteci, dayanamayıp, ‘Neden böyle yapıyorsunuz’ diye sordu. Ancak paylanmaktan kurtulamadı. Yine Cuma namazı esnasında halay çekiliyordu. Halkı tahrik etmek için her yöntem uygulanıyordu. Ortalığı karıştırmak için provokatörlerden yararlanılıyordu. Bir askerin ifadesini unutmaya imkân yoktu: ‘Bizi dışarıdan Sivas’a getirdiler. Halkın içine dahil olduk ve ateşi fitillemimizin akabinde orayı terk ettik’ itirafında bulunuyordu. Tabii İHA’nın çektiği video da önemliydi. O videoda yürüyen grup görülüyordu. Grupta ‘Otele gidelim’ diye bağıranlar, ‘Vali’ye şunu şunu yapalım’ şeklinde çığlık atanlar, millet tahrik edenler, bellerinde silah bulunanlar vardı. Operasyonu yönlendirenler Sivas’ın dışından gelen karanlık tiplerdi. Her şey ortada. Sivas olaylarının ardında CHP zihniyetinin olduğu açık. Yazık ki olan haksız yere hapis yatan 33 mazluma oldu. Esas failler, CHP zihniyetinin temsilcileriydi.

ÖZEL’İN KONUŞMA HAKKI YOK

“Konuşacak en son kişi Özgür Özel’dir. Olayların provokasyon olduğu kuşkusuzdu. Alevi yazarlardan Rıza Zelyut şenliklere davetliydi. Tabii Zelyut da olaylardan bir gün evvel Emniyet Müdürü’nü arayıp, ‘Şenliklere geleyim mi’ sorusunu sormuş ve ‘Gelme çünkü olaylar çıkacak’ cevabını almıştı. Bunun yanında Fikri Sağlar, 2 Temmuz’da yapılması planlanan heykel açılış törenini iptal ediyor. Belli ki o gün olayların olacağını biliyor. Boşluk yok. Asıl failler CHP’liler. Yazık ki Özel, masumları töhmet altında bırakıyor. Ülkede ‘Hukuk yok’ algısını yayıyor. Utanmadan 1993’te olan olaylardan 2002’de başa gelen iktidarı sorumlu tutmaya yelteniyor. İstismar için gelen korsan Genel Başkana itibar edilmediği muhakkak. O nedenle Özel’e Sivas’ta da katlanamayan, kapıyı işaret edenler oldu.”