Piyasaların gözü ECB toplantısında

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Avro Bölgesinde ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve enflasyonun beklentileri karşılayamaması sonrasında, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu haftaki toplantısında faizlerde indirime gidileceği beklentileri kuvvetlendi.

ECB Başkanı Mario Draghi'nin şu ana kadarki ifadeleri de piyasalardaki, temmuz ayında bir faiz indirimi olabileceği beklentisini kuvvetlendirdi. Bankanın bu ay olmasa bile eylül ayında faiz indirimine gideceği tahmin ediliyor. Bu anlamda bu ay ki toplantıda Draghi'nin iletişimi ve vereceği mesajlar da dikkatle takip edilecek.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Rabobank Kantitatif Analisti Bas Van Geffen, ECB Başkanı Draghi'nin haftalardan beri parasal gevşeme olacağına dair işaret verdiğini anımsattı. Bununla birlikte ECB'nin temmuz ayı toplantısında faizlerde indirime gitmeyeceği öngörüsünde bulunan Geffen, toplantıda faiz indiriminin geleceğine dair sinyaller verileceğini belirtti.

Geffen, bankanın iletişiminde değişikliğe gideceğini aktardı.

Temmuz toplantısında eylül ayında gerçekleşebilecek 10 baz puanlık bir indirimin önünün açılacağını dile getiren Geffen, bunun da piyasalar tarafından büyük ölçüde beklendiğini vurguladı. Geffen, mevduat imkanı faizinde ise bir indirim beklemediğini kaydetti. Eylül'deki faiz indirimini üç indirimin daha takip edebileceğini anlatan Geffen, Haziran 2020'ye kadar 80 baz puan indirim olacağı öngörüsünde bulundu.

Geffen, temmuz ayında herhangi bir faiz indirimi beklenmemesinin nedeninin ekonomik zeminin önemli derecede kötüleşmemesi olduğunu söyledi.

İmalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin olması gereken seviyenin altında olduğunu belirten Geffen, Avrupa'nın imalat sektörünü vuran belirsizliğin hala geçmediğini ifade etti. Geffen, bu belirsizliklerin küresel ticaret ortamından kaynaklandığını ifade etti.

Almanya'da ZEW ekonomik güven endeksinin kötü geldiğini ve Almanya Merkez Bankası'nın (Bundesbank) Almanya'nın bu yılın ikinci çeyreğinde küçülmesini beklediğini anımsatan Geffen ancak bu faktörlerin ECB'nin temmuz ayında aksiyon alması için yeterli olmadığını aktardı.





-"ECB iletişimini güncelleyecek"





Berenberg Ekonomisti Florian Hense de zayıf büyüme ve zayıf enflasyona karşılık olarak ECB'nin bu ay ki toplantısında iletişimini güncelleyeceğini dile getirdi.

Bankanın eylül ayında mevduat faizini -0,40'tan -0,50'ye çekebileceğini, 40 milyar avroluk varlık alımına da başlayabileceğini anlatan Hense, bu dönemde politika faizinde 10 baz puanlık bir indirim olabileceğini vurguladı.

ECB'nin eylül ayına kadar bekleyeceği öngörüsünde bulunan Hense, bankanın tek seferde kapsamlı bir politika paketi ortaya çıkarabileceğini belirtti. Hense, Christine Lagarde'ın aday gösterilmesinin acil aksiyona geçme ihtiyacını azalttığını ifade etti.















