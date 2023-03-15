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Ekonomi Piyasaları rahatlacak karar! Dev banka için kritik açıklama
Ekonomi

Piyasaları rahatlacak karar! Dev banka için kritik açıklama

İsviçre Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu (FINMA) ve İsviçre Merkez Bankası (SNB), gerekirse Credit Suisse'e nakit desteği verileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 23:55:00 -
Piyasaları rahatlacak karar! Dev banka için kritik açıklama

FINMA ve SNB'den yapılan ortak açıklamada, ABD bankacılık sektöründeki son gelişmelerin, İsviçre kurumlarına doğrudan yayılma riskine dair göstergelerin olmadığına işaret edildi.

İsviçre'deki düzenlemelerin tüm bankaların minimum gereklilikleri karşılayan veya aşan sermaye ile likidite tamponları bulundurmasını gerektirdiği vurgulanan açıklamada, sistemik olarak önemli bankaların daha yüksek sermaye ve likidite gereksinimlerini karşılamak zorunda olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu gerekliliklerin büyük krizlere ve şoklara karşı direnç sağladığına işaret edilerek, Credit Suisse'in yasal sermaye ve likidite gereksinimlerini karşıladığı ifade edildi.

Banka ile yakın temas halinde olunduğu vurgulandı

Credit Suisse'in borsa değeri ve borçlanma senetlerinin değerinin son günlerde piyasa tepkilerinden etkilendiği ifade edilen açıklamada, FINMA'nın banka ile yakın temas halinde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, FINMA'nın Credit Suisse'in sistemik olarak önemli bankalar için geçerli olan daha yüksek sermaye ve likidite gerekliliklerini karşıladığını onayladığı, gerekirse SNB'nin bankaya likidite sağlayacağı bildirildi.
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FINMA ve SNB'nin, gelişmeleri çok yakından takip ettiğinin altı çizilen açıklamada, finansal istikrarı sağlamak için Maliye Bakanlığı ile yakın temas halinde olunduğu kaydedildi.

Avrupa'da Credit Suisse paniği

ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı.

İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankasının sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla bankanın hisse senedi fiyatındaki düşüş yüzde 20'yi aşmış ve satış baskısı piyasa geneline yayılmıştı.

Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy'nin verdiği bir demeçte Credit Suisse'e daha fazla destek vermeyeceklerini duyurmasıyla başlayan panik satışlar Avrupa'da risk algısının had safhaya çıkmasına sebep olmuştu.

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