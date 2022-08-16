Piyasalarda 'S-400' hareketliliği! Rekor işlem hacmi

Borsa İstanbul'da hareketli bir gün yaşandı. S-400 anlaşması iddialarıyla sert kayıp yaşayan BIST 100, dipten gelen alımlarla günü pozitif tamamladı. BIST 100 günü yüzde 1,96 yükselişle 2.913,30 puandan tamamladı.

Rus askeri iş birliği kurumunun yöneticisi Türkiye'ye ikinci bir set S-400 hava savunma sistemi gönderilmesi için sözleşme imzalandığını söylerken, Savunma Sanayii Başkanlığı bu iddiayı reddetti. SSB, "İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

Yaptırımlar altındaki Rusya ile anlaşma iddiasının yarattığı endişelerle BIST 100'de kayıplar hızlandı. BIST 100, yüzde 3'e yakın düşüşle 2.773 puana kadar geriledi. Endeks, daha sonra dipten yapılan alımlarla toparladı ve yeniden artıya geçti. Böylece BIST 100'de 8 Haziran'dan bu yana en yüksek gün içi oynaklık yaşandı.

Öte yandan Dolar/TL de 18'in hemen altında dar banttaki seyrini sürdürüyor. Dolar/TL, 17.96 seviyesinden alıcı bulurken, Euro/TL 18,27'den işlem görüyor.

SSB: Yeni bir gelişme yok

Savunma Sanayii Başkanlığı, S-400 tedarikiyle ilgili yeni bir gelişmenin söz konusu olmadığını bildirdi.

Bugün bazı gazetelerin internet sitelerinde yer alan S-400'e yönelik yeni bir sözleşme imzalandığı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanlığı, Rusya'dan S400 tedarikine yönelik yeni bir gelişmenin söz konusu olmadığını bildirdi.

SSB, "İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

TASS'ın haberinde Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Teşkilatı Başkanı Dmitry Shugaev'in "İkinci S-400 bataryasının Türkiye'ye ikmali ve Türkiye'de kısmi yerli üretim için sözleşme imzalandı" ifadeleri yer almıştı.

Rekor işlem hacmi

BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 65,9 milyar lira ile 17 Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,67, holding endeksi yüzde 1,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,60 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 2,80 ile spor oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.950 seviyesinin direnç, 2.880 ve 2.850 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.