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Ekonomi Piyasalarda gün sonu
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1.096,79, en yüksek 1.104,76 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 değer kazanarak tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 467 bin 800 liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-09-11 18:31:15 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,64 puan artarak 1.102,70 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,86 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 1.100,93 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.096,79, en yüksek 1.104,76 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 1.102,70 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,04, hizmetler endeksi yüzde 0,69 ve sanayi endeksi yüzde 0,33 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4,67 puan ve yüzde 0,38 artışla 1.237,19 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 51'i geriledi. Petkim, Türk Hava Yolları, Pegasus, İhlas Gayrimenkul, ve TAV Havalimanları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.949,20 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.949,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,3 azalışla 467 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4344 lira, satışta 7,4642 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4501 lira, satışta 7,4800 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1837, sterlin/dolar paritesi 1,2787, dolar/yen paritesi de 106,18 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,7 artışla 40,40 dolardan işlem görüyor.

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