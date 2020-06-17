Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,30 puan artarak 110.939,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 388,26 puan ve yüzde 0,35 değer kazanımıyla 111.327,92 puandan başladı. Gün içinde en düşük 110.414,06 puanı, en yüksek 111.615,13 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yatay kapanarak 110.939,96 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,45, teknoloji endeksi yüzde 1,41 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,12, hizmetler endeksi yüzde 0,88 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 364,71 puan ve yüzde 0,28 azalışla 127.621,35 puandan kapandı. İşlem gören 595 hisse senedinin 169'u prim yaptı, 222'si geriledi. Eczacıbaşı İlaç, Garanti Bankası, ASELSAN, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.723,50 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.723,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalarak 379 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8285 lira, satışta 6,8559 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8206 lira, satışta 6,8479 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1223, sterlin/dolar paritesi 1,2535, dolar/yen paritesi de 107,23 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,12 yükselerek 40,78 dolardan işlem görüyor.



