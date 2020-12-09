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Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 70'i yükseldi, 24'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,8350 liradan, avro 9,5000 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-09 13:17:07 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 artışla 1.348,40 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,51 puan değer kazandı.

Dün 1.339,89 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,45 puan ve yüzde 0,45 kazançla 1.345,91 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.342,42, en yüksek 1.353,46 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,93, teknoloji endeksi yüzde 0,29, hizmetler endeksi yüzde 0,43 ve sanayi endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 70'i yükseldi, 24'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Selçuk Ecza Deposu, Şişecam, Petkim, Kardemir (D) oldu.


- Altının onsu 1.860,00 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2125, sterlin/dolar paritesi 1,3449 ve dolar/yen paritesi 104,01 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8350 liradan, avro 9,5000 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.860,00 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 artışla 49,2 dolardan işlem görüyor.

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