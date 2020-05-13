Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 artışla 100.433,44 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 817,56 puan değer kazandı. Dün 99.615,88 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 33,19 puan ve yüzde 0,03 artarak 99.649,07 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 99.442,90 ve en yüksek 100.522,74 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,62, hizmetler endeksi yüzde 0,42, teknoloji endeksi yüzde 3,52 ve sanayi endeksi yüzde 1,02 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 279'u yükseldi, 114'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Eczacıbaşı İlaç, İş Finansal Kiralama, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası oldu.





- Altının onsu 1.704,50 dolar seviyesinde





Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0853, sterlin/dolar paritesi 1,2299 ve dolar/yen paritesi 107,05 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9850 liradan, avro 7,5760 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda 1.704,50 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,81 artışla 29,14 dolardan işlem görüyor.



