  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 73'ü yükseldi, 21'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,4930 liradan, avro 8,8140 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-09 13:22:10 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 artışla 1.094,92 puan oldu.

Endeks, saat 13.10 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,33 puan değer kazandı.

Dün 1.089,60 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 0,21 puan ve yüzde 0,02 azalışla 1.089,39 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.092,46 ve en yüksek 1.102,80 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,11, sanayi endeksi yüzde 0,88, hizmetler endeksi yüzde 1,06 ve teknoloji endeksi yüzde 1,08 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 73'ü yükseldi, 21'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Afyon Çimento, Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Türk Hava Yolları oldu.


- Altının onsu 1.927,50 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1763, sterlin/dolar paritesi 1,2947 ve dolar/yen paritesi 106,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4930 liradan, avro 8,8140 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.927,50 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 yükselişe 40,63 dolardan işlem görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin Ordusu duyurdu: Bize ateş açtılar
Dünya

Çin Ordusu duyurdu: Bize ateş açtılar

Çin ve Hindistan arasında yaşanan gerilim giderek tırmanıyor. Çin ordusu Hindistan askerlerinin iki ülke arasındaki tartışmalı sınır olan La..
Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak çıkış: Yapılan her şey doğru
Medya

Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak çıkış: Yapılan her şey doğru

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda b..
Yunan fena köpürecek! Tercihlerini Türkiye'den yana kullandılar
Gündem

Yunan fena köpürecek! Tercihlerini Türkiye'den yana kullandılar

İskoçya ve Galler, Yunanistan'dan dönenlere karantina uygulamaya başlayınca, turistler rotayı Türkiye'ye çevirdi. Konuya ilişkin açıklama ya..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı