Piyasa elektrik fiyatları düştüğü için mart ayında enflasyonun düşmesi bekleniyor

Her ay enflasyonla ilgili verileri kamuoyuyla paylaşan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon verilerini de açıklamıştı. TÜİK şubat ayında yıllık enflasyonun yüzde 55,18'e gerilediğini, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ise yüzde 3,15 arttığını duyurmuştu. TÜİK’in açıklamasının ardından dikkat çekici bir gelişme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda görüldü. Rapora göre, enflasyondaki bu düşüşe en büyük katkı 5,02 puanla enerjiden geldi.

Enerjide yıllık enflasyon yüzde 50,01 seviyesine geriledi

TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’na göre, şubatta yıllık enflasyon tüm alt gruplarda düşüş kaydetti. Temel mallar, enerji, hizmet, alkol-tütün-altın ile gıda ve alkolsüz içecekler gruplarının katkılarında bir önceki aya göre düşüş gözlendi. Enerji fiyatları ise yüzde 0,64 oranındaki artışla seyrini korudu. Böylece bu grupta yıllık enflasyon 5,02 puan azalarak yüzde 50,01 seviyesine geriledi.

Üretici elektrik fiyatlarındaki düşüş hissedilir seviyede

Son tüketici ürünlerinin üretimine etki eden sanayi kuruluşlarının elektrik fiyatları uzun süredir ulusal tarife kapsamından çıkartılarak serbest piyasa bazlı fiyatlandırılıyor. Bu da elektrik piyasa fiyatlarındaki olumlu ya da olumsuz tüm değişimlerin, hızlı bir şekilde üretici elektrik fiyatlarına oradan da dolaylı olarak son tüketici ürünlerine ve Tüketici Fiyat Endeksine yansıması demek. Serbest piyasa elektrik fiyatları geçtiğimiz yılın eylül ayında kilovatsaat başına 3,85 TL ile tarihi rekorunu kırarken takip eden ekim ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 157 ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 85,5 ile zirve yapmıştı. Elektrik fiyatlarında 2022 yılının Ekim ayından itibaren önemli oranda gevşeme olduğu görüldü. 2022 yılını kilovatsaat başına 3,72 TL’den kapatan piyasa elektrik fiyatları, şubat ayında 2,80 TL’ye kadar geriledi. Bunun da etkisi TÜİK verilerine ve TCMB raporlarına yansıdı.

Sanayi elektriği fiyatının enflasyona hem direkt hem de zincirleme etkisi var

Elektrik fiyatlarının enflasyona etkisini uzun yıllardır araştıran encazip.com kurucusu ve tasarruf uzmanı Çağada Kırım, mart ayında düşük seyreden elektrik fiyatlarına dikkat çekerek nisanda açıklanacak mart ayı enflasyon oranının da düşük sanayi elektrik fiyatları nedeniyle önemli ölçüde düşük olacağını beklediklerini aktardı. Kırım sözlerine şöyle devam etti:

“Şu anda mart elektrik fiyatları şubat ayına kıyasla yüzde 25 - yüzde 30 oranında daha düşük seyrediyor. Bu durumun ay boyunca bu seviyede devam etmesini ve mart elektrik fiyat ortalamasının şubat ayından daha düşük olmasını bekliyoruz. Her zaman vurguladığımız sanayi elektrik fiyatlarının enflasyona ne derece etki ettiği hem TÜİK hem de TCMB raporlarına da yansıdı. Sanayi elektriği fiyatının enflasyona hem direkt hem de zincirleme etkisi var. Bu yüzden her zaman sanayi elektriğinin ev elektriğinden daha ucuz olmasının ekonomi açısından çok daha iyi olacağını vurguluyoruz. Nitekim ev elektrik fiyatlarında hiçbir değişiklik olmamasına rağmen enflasyondaki düşüş gözle görünür hale geldi. Bunun en büyük sebebi düşen sanayi elektrik fiyatları. Piyasa elektrik fiyatlarının daha da düşmesi nedeniyle mart enflasyonunda yine düşüş bekliyoruz.”

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