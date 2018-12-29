Piyango ‘şans oyunu’ diye meşrulaştırılamaz

İsmail Uğur Ankara

MÜSİAD ve Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) tarafından yayınlanan Kumar ve Türevleri Raporu’na ilişkin Akit’e konuşan MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, “Kumar oynamak yasalarımızda yasaklanmış bir eylem. Dinimizde de haram kabul ediliyor. Buna rağmen kumar ve türevleri şans oyunları adı altında toplumumuzu, aile hayatımızı ve gençlerimizi zehirlemeye devam ediyor. Bu konuyu ısrarla gündemde tutmasından ötürü Akit’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Bu da bir nevi kumar

Kumarın şans oyunları adıyla meşrulaştırılmaya çalışıldığına dikkat çeken Kaan, şunları dile getirdi: “Kumarın bir sürü çeşidi var. Bu yüzden raporumuzu ‘kumar ve türevleri’ şeklinde isimlendirdik. İnsanları kolay para kazanmaya, çalışmadan zengin olma hayaline yönlendiren bütün her türlü oyun kumarın türevleri olarak görülebilir. Milli Piyango da aynı şekilde. Kumar ve çeşitleri, şans oyunları adı altında meşrulaştırılamaz. Kumarın hem sosyal hem de ekonomik tarafı var. O yüzden üzerine gittik. Araştırmalar gençlerimizin şans oyunlarına alışma yaşının 17 olduğunu söylüyor ama Yeşilay’a göre 15 yaşına kadar indiği söyleniyor. Gençliğimizi koruma adına bu işe müdahale edelim dedik. Bu işin ihmale gelir tarafı yok. Gençlerimizi kumarda kaybetmeyelim.”

Kanunen yasak!

TÜRKAD Başkanı Mehmet Sarı ise; kumarın kabahatler kanununda cezası olan yasak bir eylem olduğuna dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu: “Devletimiz bu konuda çok ciddi bir çelişki içinde. Anayasamıza göre devlet toplumun genel ahlakını ve kamu yararını gözetecek düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Piyango, iddaa ve şans oyunları adı altında ismi ne olursa olsun, kumar benzeri eylemlerin toplumu ifsad eden eylemler olduğu çok açıktır. Ama maalesef Milli Piyango adıyla bu tür işler devlet eliyle teşvik edilmektedir. Bu büyük çelişkiyi ortadan kaldıracak bir düzenlemenin acilen hayata geçirilmesi gerekiyor. Devlet bir taraftan suç olarak gördüğü bir eylemi diğer taraftan kendi eliyle yapıyor. Bunun izahı yok.”

Devlet umut taciri olamaz

Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan da, şans oyunları bağımlılarının sürekli kaybettiği ve bunun devlet eliyle işletilen bir tuzak olduğunu dile getirdi. Turhan, şunları anlattı: “Şans oyunlarında kazananlara talihli deniliyor ki bu da başka bir talihsizliktir. Çalışmadan, emek harcamadan gelen servet artışı kısa sürede konformist-hedonist bir yaşama, uzun vadede de aile ve akrabalar arasında huzursuzluğu getirmektedir. Devletin görevi şans oyunları organize ederek umut tacirliği yapmak değil, topladığı vergilerle sosyal adaleti tesis etmektir.”

Milli’yi kaldırmak yetmez

Şans oyunlarının isminden ziyade kendisinin sorgulanması gerektiğini belirten Turhan, şöyle konuştu: “Önündeki “milli” takısını kaldırmak kumarı meşru kılmaz. Bu ülkede kumar parasının hazinenin gelir kalemlerinden birisi haline getirilmesinden vazgeçilmelidir. Faize dayalı sömürü mekanizmasını normal kabul edip işletenler aynı rahatlıkla kumarı da bir gelir kalemi olarak görmektedirler. Bütün bunlar ülkemiz insanının yaşamını zorlaştıran, devlet-halk kaynaşmasını engelleyen, sevgi ve kardeşliği törpüleyen dinimizin de yasakladığı kötülüklerdir.”

Akit sürekli gündeme taşıdı

Gazetemiz Yeni Akit, Milli Piyango ve benzeri kumar oyunlarına karşı manşetten verdiği haberlerle toplumu ifsad eden kumar illetine karşı yayınlar yapmıştı.

Diyanet de açıkladı: Milli Piyango haramdır

Tartışmalı konuyla ilgili vatandaşlardan gelen soruları cevaplayan Diyanet İşleri Başkanlığı, haram olduğu bilinen ve kumar olarak geçen “piyango bileti” için açıklama yaptı. Alo Fetva hattına gelen bir soruyu cevaplayan fetva uzmanları, “Loto, Toto, İddaa, Yılbaşı çekilişi haramdır. Bilet almak da caiz değildir. Kur’an’da bunların hepsi kumar hükmündedir” açıklaması yaparak özetle ‘Piyango biletinden kazanılan para haramdır’ dedi.

İşte ‘piyango talihsizleri’nin ibretlik sonları...

Yılbaşı ikramiyesini geçmiş dönemlerde kazanan talihsizlerin yaşamı ibretlik hikayelerle dolu. Kazananlar, şimdiden planlar yapmaya başladı tıpkı geçmiştekiler gibi. Daha önceki ‘talihsizler’in hikayesi genelde acıklı sona erdi. Para dışında itibarlarını da kaybettiler.