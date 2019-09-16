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Pişi hamuru nasıl yapılır? Pişi tarifi

Çeşitli bölgelerde bişi, bavursak ve bavırsak olarak da bilinen pişi nasıl yapılır? Pişi özellikle kahvaltılarda veya çay saatlerinde tercih edilen sevilen lezzetli bir hamur işi. Birçok kişi pişi hamuru nasıl yapılır sorusunun yanıtını merak eder. Peki, pişi hamuru nasıl yapılır? İşte pişi tarifi

16 Eylül 2019 Pazartesi 18:41
Pişi hamuru nasıl yapılır? Pişi tarifi

Çeşitli bölgelerde bişi, bavursak ve bavırsak olarak da bilinen pişi nasıl yapılır? Pişi özellikle kahvaltılarda veya çay saatlerinde tercih edilen sevilen lezzetli bir hamur işi. Birçok kişi pişi hamuru nasıl yapılır sorusunun yanıtını merak eder. Peki, pişi hamuru nasıl yapılır? İşte pişi tarifi

Pişi hamuru nasıl yapılır?

Malzemeler

Yarım kg un (3 su bardağı)

1 çorba kaşığı kuru maya(ya da yarım paket yaş maya)

1,5 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar su (1 su bardağı ılık su)

Sıvı yağ

Yapılışı

Pişi hamuru aslında bildiğimiz ekmek hamurudur. Dilerseniz ekmek fırınlarından hazır mayalanmış hamur alıp kullanabilirsiniz.

Ilık suda mayayı eritin. Eğer kuru maya kullanıyorsanız her zamanki gibi mayanın aktifleşmesi için biraz bekletin ve çok az şeker de ilave edilebilir.

Daha sonra, tuz ve yavaş yavaş un ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayın.

Üzerini kapatarak hamur iki katı kabarana kadar (yaklaşık 1 saat) mayalanmasını bekleyin. İsterseniz dediğim gibi bu aşamayı geçmek için ekmek fırınlarından hazır ekmek hamuru alabilirsiniz.

Hazırladığınız ya da aldığınız hamurdan parçalar kopararak yağlı zeminde elinizle bastırarak şekillendirin ve kızgın yağda kızartın.

Şekillendirirken ortasına parmağınızla bir delik açmayı da unutmayın. Bu işlem pişinin ortasının da güzelce pişmesini ve hamur kalmamasını sağlayacaktır.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 18:41
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