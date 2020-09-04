PİLOT Infoday, yapay zekâyı tartıştı

Türk Telekom'un 3 Eylül'de üçüncüsünü düzenlediği PİLOT Infoday'de, yapay zekâgirişimlerinin geleceği tüm detaylarıyla değerlendirildi. Girişimcilik ekosistemini buluşturan ‘Yeni Nesil Girişim Sohbetleri' panelinde konuşan Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdürü Yardımcısı Barış Karakullukçu: “Yapay zekâ tartışmasız, bugünün ve yarının yükselen değeri. Türk Telekom olarak, bizim de bu alanda yapmış olduğumuz önemli çalışmalar bulunuyor. Grup şirketlerimizle birlikte, yapay zekâ odaklı yerli ve millî teknolojiler geliştirerek, Türkiye'yi geleceğe taşımak ve küresel platformlarda temsil etmek öncelikli hedeflerimizden biri” dedi.

Konuya odaklanıyorlar

Karakullukçu; “2013 yılında hayata geçirdiğimiz girişim hızlandırma programımız PİLOT'tan bugüne kadar mezun olan 65 girişimden 8'i tamamen yapay zekâ konusuna odaklı. Bu girişimlerin hepsi de yapay zekâ konusunda yöneldikleri alanlarda kendine has çözümleriyle başarılı Türk girişimleri arasında yer alıyor. Desteklediğimiz diğer tüm teknoloji girişimlerinde de yapay zekâ kullanımı öne çıkıyor” açıklamasında bulundu.

Bugüne kadar PİLOT'tan mezun olan 65 girişime toplamda 4 milyon TL'nin üzerinde nakit desteği sağladıklarının altını çizen Karakullukçu, teknoloji girişimlerine desteklerinin tüm hızıyla devam edeceğini ifade etti.

Tazi Ai Kurucu Ortağı Prof. Dr. Zehra Çataltepe, Vispera Kurucusu Prof. Dr. Aytül Erçil ve Al Ethics Lab Kurucusu Dr. Cansu Canca'nın katılımları ve teknoloji yazarı Timur Sırt moderatörlüğünde gerçekleşen PİLOT Infoday etkinliği, www.youtube.com/TurkTelekom linki üzerinden canlı olarak yayınlandı.