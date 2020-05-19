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Piknikçilere korona denetimi

Tekirdağ’da korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uymayan vatandaşlar piknik yapınca, jandarma müdahale etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:44:05 -
Piknikçilere korona denetimi

Tekirdağ’da korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uymayan vatandaşlar piknik yapınca, jandarma müdahale etti.


Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinin Kepenekli, Kırkkepenekli ve Sarılar göletlerindeki mesire alanlarında güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik alanına giderek mangal yaktı. Durumu haber alan jandarma ekipleri, mesire alanlarında denetime çıktı. Yapılan denetimlerde yaklaşık 40 kişiye Kabahatler Kanununun 32. Maddesi’ne göre 392’şer TL idari para cezası uygulandı. Kesilen cezalar ve uyarıların ardından mesire alanlarını terk eden vatandaşlar evlerine döndü.


Durumun ciddiyetini anlatan jandarma ekipleri, halkın uyarılara uymasını ve toplu olarak bir araya gelmemesini istedi.


Öte yandan, 392’şer TL cezaya rağmen yasaklara uymamakta ısrar edenlere ise, Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi’ne göre 3 bin 150’şer TL para cezası kesileceği ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında adli makamlarca 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilebileceği öğrenildi.

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