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Yerel Piknik dönüşü silahlı kavganın ortasında kalan çift yaralandı
Yerel

Piknik dönüşü silahlı kavganın ortasında kalan çift yaralandı

Yeniakit Publisher
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Piknik dönüşü silahlı kavganın ortasında kalan çift yaralandı

Kayseri’de sokakta çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu olayla ilgisi bulunmayan karı koca yaralandı. Piknikten döndükleri sırada otomatik tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan çift hastaneye kaldırılırken 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Geçimli Sokak’ta meydana geldi. M.T. ile V.G., Ö.A., iki M.E. ve D.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

Taraflar arasındaki gerilimin kısa sürede büyümesi üzerine kavga çıktı. M.T., otomobilinden aldığı otomatik tüfekle çevreye ateş açtı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Geçimli Sokak’ta meydana geldi. M.T. ile V.G., Ö.A., M.E., M.E. ve D.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.T. otomobilinden çıkardığı otomatik tüfekle çevreye ateş açtı. O sırada binanın otoparkında araçlarından inen İ.Y. ile eşi S.Y. tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yakalanan 6 şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan İ.Y. ile eşi S.Y.‘nin piknikten döndükleri ve araçlarından indikleri sırada yaralandıkları öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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