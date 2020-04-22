Philips Türkiye'den 23 Nisan'a özel çevrim içi resim sergisi

İSTANBUL (AA) - Philips Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılını çevrim içi resim sergisiyle kutlayacak.

"Sağlığım için Temizlik Önemli" temalı sergi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl 23 Nisan'ı evlerinde kutlayacak çocuklara temizlik ve hijyenin sağlık için ne kadar önemli olduğunu anlatmayı ve bu konuda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Her yıl Philips Türkiye çalışanlarının çocuklarının katıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özelinde gerçekleştirilen resim sergisi, bu yıl Philips Türkiye kurumsal sosyal medya hesaplarından çevrim içi görülebilecek.



