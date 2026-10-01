PFDK’ya sevk edilmişti Eski yöneticiden kafaları karıştıran bahis mesajı

Türkiye Futbol Federasyonunun son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen yöneticilere yönelik disiplin sürecinde PFDK'ya 448 isim sevk edildi.

Sevk edilenlerin arasında yer alan Galatasaray'da yaklaşık 3 ay yöneticilik yapan Ali Yüce, sevk kararının ardından gece saatlerinde yazılı bir açıklama yayımladı.

"GALATASARAY İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR MÜSABAKAYA BAHİS OYNAMADIM"

Ali Yüce, 29 Mayıs 2024'te Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi olarak göreve başladığını, 28 Ağustos 2024'te ise istifa ettiğini belirtti.

Yüce, bahis hesabının o dönemde Galatasaray'ın resmî sponsoru olan yasal bahis platformu tarafından bir tanıtım toplantısında yöneticiler adına açıldığını ifade etti.

Eski Galatasaray yöneticisinin açıklaması şöyle:

“Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkte adımın geçmesi nedeniyle bu açıklamayı yapmayı zaruri buldum.

29 Mayıs 2024 tarihinde mazbatamı alarak Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi olarak göreve başlamış, 28 Ağustos 2024 tarihinde ise bu görevimden istifa etmiştim.

Bahsi geçen hesap, yasal olarak faaliyet gösteren ve o dönemde Kulübümüzün resmî sponsoru olan bahis platformu tarafından, platformun tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen toplantıda bulunan ilgili yöneticiler adına açılmıştır.

Yaklaşık üç aylık yöneticilik görevim süresince Galatasaray Spor Kulübü ile ilgili herhangi bir müsabakaya bahis oynamadım.

Galatasaray Spor Kulübü’ne karşı taşıdığım sorumluluk ve hayatım boyunca gözettiğim ilkeler gereği böyle bir yaklaşım içinde olmayacağımı, beni tanıyan herkesin bildiğine inanıyorum.

Konunun tüm ayrıntılarına henüz vakıf olmamakla birlikte, bugün itibarıyla Futbol Disiplin Talimatı’na bilerek ve isteyerek aykırı bir davranışta bulunduğum kanaatinde değilim. Bununla birlikte, yürütülecek disiplin süreci sonucunda, farkında olmadan dahi olsa aksi yönde bir davranışta bulunduğum değerlendirilirse, bundan dolayı samimiyetle özür dileyeceğimi de peşinen ifade etmek isterim.

Sürecin seyri doğrultusunda gerekli gördüğüm hususlarda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğim.

Galatasaray camiasına ve kamuoyuna saygıyla duyururum."