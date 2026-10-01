Deniz Gül operasyonu: 3 maçta Okan Buruk'un gözünden düştü, derhal kulübeye
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli ara dönüşü ilk 11'de değişikliğe gidiyor. Buruk'un yeni transfere kesik atıp sürpriz bir değişim yapacağı öne sürülüyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli ara dönüşü ilk 11'de değişikliğe gidiyor. Buruk'un yeni transfere kesik atıp sürpriz bir değişim yapacağı öne sürülüyor.
Milli ara dönüşü Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ilk 11'i şekillendirmeye başladı.
Osimhen'in yokluğunda büyük sıkıntı çeken Okan Buruk, yeni transfer Deniz Gül'den de beklediği verimi alamadı. Buruk'un Kasımpaşa maçında ileri uçta sürpriz bir tercihe imza atacağı konuşuluyor.
Sabah'a göre Osimhen'in yokluğunda sahaya çıkan Deniz Gül, Okan Buruk'un gözünden düştü. Deneyimli çalıştırıcının, Gül'ün yerine forvette Rafael Leao'ya şans vereceği haber detayında yer aldı.
Kariyerinde 93 maçta santrfor bölgesinde görev Alan Rafael Leao, bu maçlarda 31 gol, 8 asistlik skor katkısı verdi.
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